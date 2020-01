Une mitrailleuse Kelly souffle Eminem pour avoir posté un mème

Machine Gun Kelly est de retour pour en savoir plus.

Le rappeur de Cleveland s’est tourné vers Twitter pour prendre une autre photo d’Eminem. Dans un tweet supprimé depuis, MGK a insinué qu’Em est désespérée de pertinence après que le rappeur de Detroit a participé au défi viral Dolly Parton, en publiant quatre photos de profil pour LinkedIn, Facebook, Instagram et Tinder (ou Grindr dans le cas d’Em).

Après avoir vu le mème, MGK a appelé son rival de 47 ans. «Des artistes de 50 ans tentent d’être pertinents pour les jeunes en publiant des mèmes tendances, quelque chose que je n’aurais jamais pensé voir # 2020», écrit-il.

Eminem avait précédemment déclaré que leur viande de bœuf de longue date était terminée sur «Unaccommodating» de son nouvel album Music To Be Murdered By. «Mais quand ils me demandent, la guerre est-elle terminée avec MGK? Bien sûr que c’est le cas », raconte Slim Shady. “Je l’ai nettoyé de ses péchés mortels, je suis Dieu et le Seigneur pardonne, même les adorateurs du diable / je continue.”

MGK n’a pas été impressionné, claquant Eminem et son album. “Fou après que je sois sorti d’une pièce bruyante pour entendre ces conneries”, a-t-il tweeté. “Il est riche et fou depuis 20 ans d’affilée.”

af fou je viens de sortir d’une salle bruyante pour entendre ces conneries 💩

il est riche et fou depuis 20 ans d’affilée. 🤣🚮

