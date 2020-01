Une nouvelle affiche de Sonic the Hedgehog amène Jim Carrey

Avec le film Sonic the Hedgehog un mois après sa sortie, nous continuons de recevoir de nouvelles affiches. D’abord, ils nous en ont donné un avec un Sonic qui a fait ressortir la refonte du personnage, puis un autre dans lequel il courait, toujours avec sa posture classique croisant les bras. Maintenant, ce fut le tour de Jim Carrey sur une affiche de film hérisson bleu, et il porte son costume macabre du Dr Robotnik.

Jim Carrey a partagé sur son compte Twitter une nouvelle affiche animée du film Sonic The Hedgehog. Contrairement aux affiches précédentes, celle-ci a quelques animations. Et cela nous amène à Dr Robotnik, méchant du film qui sera joué par Jim Carrey, dans son costume rouge macabre et sa moustache touffue.

Il faut dire que Jim Carrey est plus beau dans son costume du Dr Robotnik que nous ne l’avions vu dans les remorques, dans lesquelles vous avez vu un trench et une tenue entièrement noirs. Bien qu’il semble qu’il ne portera ce costume que pendant une courte période dans le film Sonic the Hedgehog, peut-être lors de la bataille finale.

Sonic the Hedgehog sortira en salles le 14 février 2020.

.