Une nouvelle affiche pour ‘Color Out of Space’ fera fondre votre esprit comme seule l’horreur de Lovecraft peut

SpectreVision et réalisateur Richard Stanley«S Couleur hors de l’espace joue maintenant dans certains cinémas, avant l’adaptation de Lovecraft sur DVD, Blu-ray et 4K UHD le 25 février.

Jusqu’à présent, nous avons vu de l’art assez génial pour le film, et cette semaine, Empire partage l’affiche la plus cool du film à ce jour. C’est l’art officiel britannique, gracieuseté de The Dude Designs.

Faites un voyage dans le monde des horreurs cosmiques de Lovecraft en consultant l’art ci-dessous!

In Color Out of Space, écrit par Richard Stanley et Scarlett Amaris:

Après qu’une météorite ait atterri dans la cour avant de leur ferme, Nathan Gardner (Cage) et sa famille se retrouvent aux prises avec un organisme extraterrestre mutant qui infecte leur esprit et leur corps, transformant leur vie rurale tranquille en un cauchemar technicolore.

Le casting comprend Nicolas Cage, Joely Richardson, Madeleine Arthur, Brendan Meyer, Julian Hilliard, Elliot Knight avec Q’Orianka Kilcher et Tommy Chong.