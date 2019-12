Une nouvelle bande-annonce de Mutants arrive en janvier – / Film

Rappelles toi Les nouveaux mutants? Le spin-off teinté d'horreur des X-Men devait ouvrir dans les salles de cinéma en 2018, avant que Fox ne devienne la propriété de Disney. Depuis lors, le film a tourné à plusieurs reprises, et beaucoup en sont venus à croire que Josh Boone-photo dirigée ne verrait jamais la lumière du jour. Mais peut-être, juste peut-être, ces nouveaux mutants auront leur journée. Selon Boone, une nouvelle bande-annonce de New Mutants va sortir en janvier. En plus de cela, l'artiste de bande dessinée New Mutants Bill Sienkiewicz dit que le film a la "bénédiction" de Marvel, indiquant que nous pourrions enfin voir cette fichue chose.

Techniquement parlant, New Mutants est toujours prévu pour une date de sortie le 3 avril 2020. Dans cet esprit, quelqu'un sur Instagram a demandé à Josh Boone, directeur de The New Mutants, si une nouvelle bande-annonce pourrait arriver. Réponse de Boone: oui!

C'est parti: une toute nouvelle bande-annonce pour #NewMutants devrait être lancée en ligne en janvier! pic.twitter.com/091rLTLHP4

– Nouvelles mises à jour des mutants (@NewMutantsUp) 21 décembre 2019

Janvier est en effet bientôt. Et le fait qu'il y ait une nouvelle bande-annonce indique que Disney prévoit vraiment de sortir ce truc. Une autre confirmation que New Mutants pourrait voir le jour vient de l'artiste Bill Sienkiewicz. En apparaissant sur le podcast Fatman Beyond (via Bloody Disgusting), Sienkiewicz a révélé que le film avait la bénédiction de Marvel:

«Je ne sais pas si je suis même autorisé à mentionner tout cela, mais je dirai que le film The New Mutants, si vous en avez entendu parler ces deux dernières années… il y a deux jours, j'ai entendu Josh Boone , le réalisateur. Et il m'a envoyé une nouvelle bande-annonce. Ils y ont travaillé, et c'est phénoménal. J'ai des frissons. Il semble que, à cause de la fusion, de la prise de contrôle de Disney-Fox, peu importe… il a les bénédictions de Marvel. Et il se sent plus Marvel en termes de ce qu'ils font, mais aussi les éléments d'horreur du film sont en place. "

New Mutants devait ouvrir le 13 avril 2018. Tout était réglé. Il y avait même une remorque. Et puis… les choses ont changé. La version est rapidement passée au 22 février 2019, avant d'être à nouveau reportée au 2 août 2019, avant de se terminer finalement en avril 2020. Les raisons des changements de date de sortie varient selon la personne à qui vous demandez, mais cela se résume à des reprises. Les rumeurs abondent selon lesquelles le film était trop effrayant ou pas assez effrayant. En tout état de cause, même si les reprises ont été données comme raison des retards, ces reprises n’ont pas eu lieu tout de suite. Pas plus tard qu'en mars 2019, la star Maisie Williams a déclaré que les reprises n'avaient pas encore eu lieu, et a ajouté: "Qui sait quand le bordel va sortir?"

En mai, le producteur Simon Kinberg a déclaré que les reportages auraient certainement lieu avant la fin de 2019, et apparemment, il disait la vérité, car il semble que le film soit toujours sur la bonne voie pour conserver sa date de sortie. Une question qui persiste: Disney donnera-t-il à New Mutants une sortie en salle à ce stade, ou réduira-t-il ses pertes et lancera-t-il le film sur Disney +? Peut-être que nous découvrirons la nouvelle bande-annonce le mois prochain.

