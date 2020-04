Une nouvelle bande-annonce promet un documentaire pour le défunt récemment: la fabrication du beetlejuice

Comme vous vous en souvenez, une campagne de financement a été lancée en 2018 pour Documentaire pour les personnes récemment décédées: la fabrication du beetlejuice, et bien que cette campagne particulière n’ait pas réussi, il semble que le documentaire ait quand même été terminé. Une toute nouvelle bande-annonce du documentaire a été lancée ce mois-ci, et vous pouvez la consulter ci-dessous.

Le film couvrira tous les aspects de la production de Beetlejuice: du tournage à East Corinth, Vermont, au stop motion et aux effets spéciaux, ainsi qu’une série d’entretiens exclusifs et des archives rares en coulisses acquises par le réalisateur. Fred Chine au cours des années.

Que verrez-vous dans le documentaire?

Entrevues avec les acteurs et l’équipe,

Dans les coulisses des photos et vidéos,

Archives de production rares telles que les arts conceptuels, les plans…,

Visite d’East Corinth, Vermont,

Entretiens avec des gens d’East Corinth qui étaient là pour le tournage,

Rencontrez des fans qui créent de superbes choses sur le film,

Rencontrez les collectionneurs d’accessoires,

Rencontrez Tom Spina, qui a travaillé sur la restauration des accessoires, 30 ans plus tard [LINK],

Rencontrez Kyle Lambert, notre concepteur d’affiches.

Le documentaire présentera également images d’archives inédites, y compris des séquences en stop-motion numérisé en 2K spécialement pour l’occasion. Il est actuellement en post-production.

Adam F. Goldberg («Les Goldbergs») a produit le documentaire.