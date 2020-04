Une nouvelle bande-annonce sanglante pour ‘Predator: Hunting Grounds’ arrive avant la sortie du jeu vendredi

IllFonic et le tout nouveau jeu multijoueur asymétrique de Sony Prédateur: terrains de chasse est prévu pour une sortie le 24 avril pour PC et PS4, et une toute nouvelle bande-annonce est arrivée aujourd’hui.

Il s’agit de chasser ou d’être chassé dans les terrains de chasse, ce qui vous permet de jouer dans le cadre d’une équipe de pompiers de 4 personnes, de terminer des missions avant que le prédateur ne vous trouve ou en tant que prédateur lui-même.

Si vous pré-commandez le jeu, vous obtenez les modules complémentaires suivants au lancement:

Skin Predator ‘87 exclusif

Accès anticipé au mini-pistolet «Ole indolore»

J’ai aperçu le jeu pendant son week-end d’essai gratuit et c’est très amusant, capturer la sensation du film Predator original de la même manière vendredi 13: le jeu a capturé la sensation du début du vendredi 13 films. Cela se joue un peu comme Payday rencontre vendredi 13: The Game, combinant un tireur tactique avec un slasher – encore une fois, tout à fait fidèle au Predator original. En tant qu’humain, vous devez tuer d’autres humains tout en survivant à la colère du prédateur. En tant que prédateur, il s’agit d’utiliser les armes et les capacités uniques de la créature pour tuer tout le monde.

Vous pouvez également personnaliser l’apparence de votre Predator, et il y a même une femme Predator dans le jeu. Découvrez-la dans la nouvelle bande-annonce ci-dessous et pré-commandez votre copie aujourd’hui.