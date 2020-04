Une nouvelle bande-annonce sur Netflix taquine tous les films / émissions de télévision à venir en mai

X

Une bande-annonce a été publiée pour tous les merveilleux plaisirs Netflix nous attend le mois prochain, et avec le verrouillage de la pandémie mondiale qui ne semble pas être levé de sitôt (quelles que soient les exigences des idiots égoïstes), les services de streaming semblent continuer à être essentiels.

En ces temps difficiles, beaucoup de comédies sont toujours les bienvenues, et les titres disponibles offrent exactement cela…

Space Force est une comédie satirique en milieu de travail qui résonne du désir ridicule de Trump de militariser l’espace.

La saison 2 de Dead to Me continue la comédie noire sur deux femmes qui se rencontrent dans une séance de counseling de groupe, dont l’une était responsable de la mort du mari de l’autre.

The Lovebirds est une romance sur un couple qui se retrouve impliqué dans un mystère de meurtre et endure une série de rencontres surréalistes pour effacer ses noms.

Un épisode interactif spécial de Unbreakable Kimmy Schmidt, une sitcom sur une femme essayant de rencontrer la vie avec une perspective positive après avoir passé 15 ans dans un culte apocalyptique, voit les téléspectateurs capables de faire des choix qui débloquent différents chemins et résultats de l’histoire, et sera probablement loin moins induisant le stress que l’expérience similaire de Black Mirror Bandersnatch.

The Half of It est une comédie dramatique sur un lycéen excédentaire mais isolé qui accepte d’écrire des lettres d’amour pour la fille pour laquelle un jock a des sentiments, pour qui elle a aussi le béguin pour, et avec un peu de chance, ce ne sera pas une nouvelle répétition de Cyrano de Bergerac .

The Wrong Missy voit un homme projeter d’aller avec la femme de ses rêves à une retraite de travail, seulement pour inviter accidentellement quelqu’un d’autre avec le même nom, après quoi des malentendus et l’hilarité s’ensuivent.

De plus, de nouvelles spéciales de stand up de Jerry Seinfeld et Patton Oswalt feront leurs débuts.

Le drame nous apporte All Day and a Night, où un jeune rappeur reconnu coupable de meurtre lors d’une guerre des gangs se retrouve en prison aux côtés de son père, et repense à ce qui s’est passé pour comprendre comment il peut aller de l’avant.

La saison 3 de Dynasty apporte plus de machinations parmi les millionnaires intrigants alors qu’ils complotent et se poignardent mutuellement pour le pouvoir.

Blood & Water est une série sud-africaine où une adolescente enquête sur l’identité d’une personne qu’elle soupçonne d’être sa sœur, qui a été kidnappée à la naissance 17 ans auparavant.

Je ne suis plus ici suit un immigrant adolescent confronté à la solitude et à l’isolement après la mort de son frère.

L’Eddy voit un propriétaire de club parisien gérer les innombrables problèmes liés à la gestion du site.

Sweet Magnolias, basé sur la série de romans d’amour du même nom, suit trois meilleurs amis qui s’entraident à travers les tribulations de la vie.

Hollywood est une histoire post-Seconde Guerre mondiale où un groupe d’acteurs et de cinéastes en herbe sont déterminés à faire la différence à Tinseltown, peu importe le coût.

La saison 4 d’Animal Kingdom continue la saga d’une famille hautement dysfonctionnelle de criminels du sud de la Californie.

Fifty Shades Freed conclut la trilogie lugubre de l’érotisme avec plus d’égoïsme et un dialogue aux oreilles étamées.

Loin de la fiction, nous avons The Big Flower Fight, une série de téléréalité sur les sculpteurs floraux concurrents; la saison 3 de Magic for Humans, axée sur la magie de la rue et son artisanat; Procès par les médias, détaillant le développement du drame dans la salle d’audience comme divertissement; Bon voyage: Adventures in Psychedelics, qui examine l’histoire des drogues hallucinogènes et leur perception par le public; saison 2 de Selling Sunset, où les agents immobiliers d’élite déplacent des propriétés dont nous, les plèbes non lavés, ne pouvons que rêver de posséder; la saison 3 de Somebody Feed Phil, une série de documentaires de voyage mettant en vedette la cuisine de diverses grandes villes du monde; et un concert live de Ben Platt.

Si vous recherchez quelque chose de plus excitant, enfin arriver est le Snowpiercer, très retardé, une série basée sur le film du même nom de Bong Joon-ho de Parasite, sur les derniers vestiges de l’humanité survivant à une période glaciaire à bord d’un perpétuellement train en marche où se prépare une révolution sur les inégalités de classe. Deadpool 2 sera également disponible, poursuivant les aventures du Regenerating Degenerate alors qu’il tente de sauver un adolescent mutant d’un assassin voyageant dans le temps et Pacific Rim: Uprising, où le monstrueux kaiju revient faire des ravages dans les villes côtières et une nouvelle génération de les pilotes de mecha doivent les combattre.

Les offrandes animées, quant à elles, voient la cinquième et dernière saison de She-Ra et les princesses du pouvoir, où Adora et ses amis doivent faire face à la menace envahissante de Horde Prime et de son armée; Dorohedoro, à propos d’un homme à tête de reptile tentant de découvrir ce qui lui est arrivé dans un monde post-apocalyptique où les sorciers expérimentent sur les humains avec leur magie; et la saison 2 de Scissor Seven, sur un coiffeur amnésique qui se transforme en assassin médiocre avec ses ciseaux.

Avec les mouvements à l’extérieur de nos maisons actuellement réduits au minimum et les cinémas fermés indéfiniment, les services de streaming continuent de nous garder en bonne santé avec des bibliothèques de contenu rotatives, et Netflix ne se dérobe certainement pas à ses fonctions.