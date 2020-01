Une nouvelle chanson de Lin-Manuel Miranda Star Wars – / Film

Créateur de Hamilton et In the Heights Lin-Manuel Miranda avait un camée Star Wars: The Rise of Skywalker en tant que combattant de la Résistance, mais maintenant vous pouvez également entendre son camée musical dans le film. Le compte Twitter officiel de Star Wars a partagé un extrait du film présentant “Lido Hey”, une chanson que Miranda a aidé à créer et qui a été entendue pendant la séquence de célébration Pasaana du film. Écoutez la chanson dans le clip ci-dessous.

Nouvelle chanson de Lin-Manuel Miranda Star Wars

Le compte Twitter officiel l’a porté à notre attention, mais la vidéo incluse dans le tweet n’est pas aussi complète que celle-ci, qui a récemment été diffusée sur YouTube et présente davantage la scène en question:

À ne pas confondre avec la confiture de Boz Scaggs “Lido Shuffle” (bien qu’il soit vrai que “Boz Scaggs” devrait absolument être un nom de personnage de Star Wars), le “Lido Hey” de Lin-Manuel Miranda pour Star Wars: The Rise of Skywalker est … très bien ? C’est loin de la mélodie accrocheuse trouvée dans A New Hope, et sonne franchement un peu ennuyeux en comparaison. Je suis sûr qu’il y a eu beaucoup de réflexion sur la façon dont cette chanson devrait sonner compte tenu des cultures des habitants de Pasaana, du type d’instruments auxquels ils ont accès et de la pertinence de la musique pour cette célébration de 42 ans, mais le résultat est juste sonne en quelque sorte générique, sans le flair ou le dynamisme musical que j’attends du travail de l’artiste aux multiples talents.

Bien sûr, ce n’est pas le premier voyage de Miranda dans une galaxie loin, très loin. Pour Star Wars: The Force Awakens, le lauréat du Tony Award s’est associé (ha!) Avec le scénariste / réalisateur J.J. Abrams – qui se mêle aussi de temps en temps à la musique lui-même – pour créer de la musique pour la séquence cantina de ce film, celle qui a eu lieu au château Takodana de Maz Kanata. Au moins cette chanson avait des caractéristiques d’identification et une certaine vitalité; Je ne peux pas imaginer que “Lido Hey” génère une performance à moitié aussi divertissante que celle-ci:

Star Wars: The Rise of Skywalker est toujours en salles.

