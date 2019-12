Une nouvelle émission He-Man Netflix rejoindra la version anime de Kevin Smith – / Film

Un nouveau He-Man et les Maîtres de l'Univers La série animée CG arrive sur Netflix, ajoutant à l'obsession apparente du service de streaming pour toutes choses He-Man ces jours-ci. Cette itération se joindra She-Ra et les princesses du pouvoir ainsi que le prochain Maîtres de l'Univers: Révélation, la série animée 2D étant supervisée par le réalisateur Kevin Smith. Et pour la dernière fois, nous avons entendu He-Man le long métrage pourrait également se retrouver sur Netflix.

Deadline rapporte que Netflix et Mattel Television produisent He-Man et les Maîtres de l'Univers, qui «réinventera» la franchise «avec une nouvelle vision de ses héros fantastiques». Voici la ligne de connexion officielle:

«Sur la planète Eternia, un jeune prince perdu découvre les pouvoirs de Grayskull et se transforme en He-Man, maître de l'univers! La bataille classique entre He-Man et le méchant Skeletor atteint de nouveaux sommets alors que le héros et le méchant forgent de nouvelles équipes puissantes. Une nouvelle génération de héros luttant pour notre sort à tous. En fin de compte, qui deviendra maître de l'univers? »

Peut-être que la "nouvelle version" se limite à l'esthétique du spectacle, car ce synopsis ressemble exactement à ce que vous attendez d'un Maîtres de l'univers récit. Mais ces personnages et ce concept résonneront-ils avec une génération plus jeune de la même manière qu'ils le faisaient dans les années 1980? Les idées de He-Man sont-elles suffisamment solides pour justifier plusieurs émissions et un film?

Rob David, qui travaille également sur la version anime de Kevin Smith, a créé ce spectacle et servira de producteur exécutif aux côtés de Adam Bonnett (Descendance) et Christopher Keenan (Ligue de justice, Batman Beyond). Jeff Matsuda (Le Batman) et Susan Corbin (Voltron) produisent, Bryan Q. Miller (La Flèche, Smallville) sera l'éditeur de l'histoire, et House of Cool et CGCG, les équipes derrière Trollhunters, dirigent l'animation du spectacle.

Voici ce que Fred Soulie, Le vice-président senior de la distribution de contenu et du développement commercial chez Mattel, avait à dire à propos de la nouvelle série:

«Masters of the Universe est l'une des franchises mondiales les plus emblématiques de tous les temps, avec une histoire de 30 ans et une base de fans passionnés. Toute l'équipe de Mattel est ravie de présenter le monde de He-Man à une nouvelle génération et, avec la talentueuse équipe de Netflix, de réinventer les personnages classiques d'une manière qui plaît aux enfants et aux familles aujourd'hui, tout en faisant écho à la les fans qui ont grandi avec eux. "

Mattel va tout faire pour ramener He-Man aux yeux du public avec ces spectacles, le film en direct, une série DC Comics et une nouvelle ligne de jouets qui arrivera dans les magasins à l'automne 2020.

