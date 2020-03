Une nouvelle émission télévisée Scream en préparation, pourrait atterrir chez Netflix

Après une longue attente, les fans ont finalement pu voir Scream: Resurrection sur le petit écran. Bien que ce ne soit pas aussi bon que les deux versements précédents, c’était quand même une expérience globalement satisfaisante et comme l’attente se poursuit pour les mises à jour sur une quatrième saison potentielle, il semble qu’il y en ait maintenant un autre Crier Émission de télévision en développement qui pourrait finir par être diffusée sur Netflix.

La propriété a récemment pris une pause sur le grand écran, probablement en raison du décès de Wes Craven, le créateur de la franchise, mais nous savons que Scream 5 est officiellement en préparation et non seulement l’infâme Ghostface fait un triomphe revenir dans le film, mais les acteurs originaux pourraient également être de retour en action. David Arquette et Neve Campbell ont tous deux manifesté leur intérêt pour le retour et tous les signes indiquent que cela se produit. Cependant, ce prochain épisode cinématographique ne sera pas le seul nouveau titre Scream à venir dans un avenir proche.

Des sources proches du WGTC – les mêmes qui nous ont dit que Scream 5 était en développement des mois avant son annonce – nous disent qu’une nouvelle émission de télévision Scream serait en préparation et pourrait très bien atterrir sur Netflix. Les détails du complot sont encore difficiles à trouver, mais ils se concentreront apparemment sur l’un des cousins ​​de Sidney Prescott (quelqu’un que nous n’avons jamais rencontré auparavant) alors qu’ils deviennent tourmentés par une nouvelle Ghostface et auront lieu après les événements du prochain film Scream , en se concentrant sur un nouvel ensemble de personnages, différent de ceux introduits dans Scream 5. Il sera également sans rapport avec la série MTV.

Bien sûr, Crier est l’une de ces propriétés qui trouve toujours un moyen de survivre, peu importe ce que disent les critiques et avec un nouveau film et une émission de télévision en préparation, c’est certainement le moment idéal pour être fan de la longue franchise slasher. En ce qui concerne la série télévisée en particulier, nous n’avons malheureusement rien d’autre à partager pour le moment, mais une fois que nous aurons reçu d’autres mises à jour, nous serons sûrs de vous le faire savoir.