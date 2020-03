Une nouvelle fuite sur PS5 suggère que les performances seront similaires à celles de la Xbox Series X – .

La nouvelle fuite de PlayStation 5 suggère que la console de nouvelle génération avec un GPU téraflop 11,06 avec 52 unités de calcul cadencées à 1743 MHz.

Cette fuite PS5 semble suggérer que la console de Sony correspondra bien à la Xbox Series X.

Microsoft a annoncé le mois dernier que le GPU Xbox Series X tirerait parti de 12 téraflops de performances.

Lorsque février est venu et est passé sans un coup d’œil de Sony sur la PlayStation 5, il est devenu clair que le calendrier de la révélation de la console de prochaine génération ne suivrait pas celui de la PS4, qui a fait ses débuts lors de la réunion PlayStation du 20 février 2013. Sony avait quelque chose d’autre en réserve pour sa prochaine console, mais avec l’épidémie de coronavirus fermant des pays entiers, il est possible que tout ait été repoussé. Quoi qu’il en soit, nous sommes maintenant près de deux semaines après le mois de mars et nous en savons autant sur la PS5 que le jour du Nouvel An.

Entre-temps, ceux qui ont désespérément besoin de nouvelles se sont tournés vers des initiés autoproclamés, même pour les plus petits détails, et bien que la plupart des fuites concernant la PS5 aient été non étayées et absurdes, d’autres (dont certaines que nous avons couvertes) sont plus crédibles, ce qui est le cas d’un récent post sur le forum NeoGAF.

Mardi, un développeur vérifié avec le nom d’utilisateur o’dium a publié l’image suivante sur NeoGAF:

Les membres du forum ont immédiatement compris qu’il s’agissait d’une énigme qu’ils étaient censés résoudre. Après un certain travail d’équipe, ils ont découvert que l’image d’O’dium semble suggérer que la PlayStation 5 sera livrée avec un GPU 11,06 téraflop avec 52 unités de calcul cadencées à 1743 MHz. Nous n’avons aucun moyen de confirmer aucun de ces chiffres, ni d’expliquer comment un utilisateur de NeoGAF a pu les acquérir, mais à tout le moins, ils sont raisonnables.

Les chiffres spéculatifs ont été répandus au gré des vœux depuis des mois maintenant, et Microsoft n’a fait qu’empirer les choses lorsque le chiffre de 12 téraflop pour le GPU Xbox Series X a été annoncé. Certains ont supposé que la raison pour laquelle Sony prenait autant de temps que son annonce était parce qu’il n’avait pas encore atteint un niveau de performance similaire avec son propre GPU, mais si l’on en croit cette rumeur, la PS5 devrait se rapprocher de la Xbox Série X.

En ce qui concerne les fuites et les rumeurs sur PS5, le désespoir est palpable, comme en témoigne une énigme idiote sur la 1320e page d’un fil de discussion aléatoire. Mais jusqu’à ce que Sony propose enfin des informations concrètes sur sa console de nouvelle génération, ou que des initiés crédibles nous fournissent des preuves tangibles de leurs fuites, des articles comme ceux-ci sont tout ce que nous avons à faire. Au moins celui-ci est venu avec une énigme amusante pour distraire tout le monde.

Nous ne savons toujours pas quand Sony partagera plus d’informations sur la PS5, mais nous savons que Microsoft hébergera une série de diffusions en direct la semaine prochaine, dont au moins une concernera la Xbox Series X.

