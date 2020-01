Une nouvelle image de Castlevania révèle que Carmilla est mortelle

Bien que les critiques aient estimé que la deuxième saison de Castlevania était ennuyeuse, alors que les nouvelles sur la date de sortie de la troisième saison progressaient, les cœurs des fans deviennent chauds et maintenant, Powerhouse Animation – le studio derrière la série animée de télévision–, a annoncé que quelque chose de grand arrivait sur leurs réseaux sociaux.

La productrice a publié une bannière sur son compte Twitter où Carmilla et plusieurs personnages que nous n’avions jamais vus auparavant apparaissent, accompagnés d’un message très énigmatique qui dit: “très étrange, mon étrange, en fait”.

Selon le synopsis général de Netflix sur Castlevania:

«Inspiré par la série de jeux vidéo classiques, Castlevania est un fantasme médiéval sombre qui suit le dernier membre survivant du clan disgracié de Belmont, qui tente de sauver l’Europe de l’Est de l’extinction de Vlad Dracula Tepe lui-même. . La série animée est de Frederator Studios, un Wow! Unlimited Media, écrit par l’auteur à succès et icône de la bande dessinée Warren Ellis et produit par Warren Ellis, Kevin Kolde, Fred Seibert et Adi Shankar. »

Bien que nous ayons appris des nouvelles de la troisième saison de Castlevania, nous ne savons toujours pas à quel moment exact l’histoire se poursuit avec Trevor, Alucard et Sypha.

Nous ne devons pas oublier que les trois compagnons devront faire face à la terreur de Carmilla maintenant que Dracula n’est plus dans le monde des vivants.

