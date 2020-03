Une nouvelle image de Taskmaster dans Black Widow montre son costume complet

Avec la sortie retardée de Black Widow indéfiniment, en raison de la pandémie de coronavirus, nous avons besoin de temps pour découvrir les secrets du prochain film MCU. Cependant, une nouvelle image du film a émergé à travers le subreddit Marvel Studios, qui vient, bien sûr, du magazine Empire. L’image en question est un gros plan de la combinaison complète du mystérieux Taskmaster.

La photo montre le nouveau méchant MCU en plein corps, qui fera ses débuts dans Black Widow. Bien que nous ne connaissions pas la plupart des détails sur Taskmaster, puisque nous ne connaissons même pas l’identité de qui joue le personnage, nous pouvons dire sur la base des bandes dessinées, que son alter ego est Anthony ‘Tony’ Masters, et il a la capacité d’imiter ses adversaires. Même la dernière bande-annonce a révélé que Taskmaster connaît les mouvements des Avengers comme Black Panther, Hawkeye et semble même avoir le même contrôle de son bouclier que Steve Rodgers. C’est une arme mortelle. De plus, tout indique que c’est lui ou elle qui dirigera la salle rouge, le programme chargé de laver le cerveau des jeunes femmes pour les transformer en veuves noires.

Voici l’image:

Taskmaster a été créé par David Michelinie et George Pérez, et Il est apparu pour la première fois dans des bandes dessinées dans Avengers # 195 de 1980. Black Widow affrontera Natasha Romanoff non seulement avec ce méchant, mais aussi avec les fantômes de son passé et sera au milieu de Captain America: Civil War (2016) et Avengers: Infinity War (2018)

Black Widow était attendue sortira le 1er mai, mais a jusqu’à présent une date de sortie. La distribution comprend Scarlett Johansson dans le rôle de Natasha Romanoff / Black Widow, Florence Pugh dans le rôle de Yelena Belova, David Harbour dans le rôle d’Alexei Shostakov / Red Guardian, OT Fagbenle dans le rôle de Rick Mason et Rachel Weisz.

