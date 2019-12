Une nouvelle ligne serait en marche avec Annabelle 4

Noël arrive tôt cette année pour les fans d'horreur! Selon nos sources – les mêmes qui ont dit Ace Ventura 3 et un nouveau Crier film sont en cours, les deux sont maintenant confirmés – le prochain épisode de la Annabelle la franchise en est aux premiers stades de développement. On nous dit que New Line élabore actuellement des plans pour le très attendu Annabelle 4, et bien que les détails concrets concernant l'intrigue et le casting / l'équipe soient encore rares concernant cette suite actuellement sans titre, nous pouvons confirmer que cela se produit effectivement.

Bien sûr, cette fonctionnalité ne sera que la dernière en date du Prestidigitation univers, qui pourrait bientôt rivaliser même avec le MCU en termes de sortie. Après tout, il y a déjà eu sept films sortis depuis la sortie de l'original La conjuration est sorti en 2013, avec au moins trois autres actuellement dans le pipeline. Pour ceux qui suivent, cela représente en moyenne plus d'un film par an.

Il est probable que New Line ne ralentira pas non plus dans ces films à impression d’argent. Les films vraiment effrayants continuent de rapporter des sommes énormes à des budgets extrêmement petits. Jusqu'à présent, la franchise a transporté un zaftig de 1,9 milliard de dollars au box-office, tout en ne dépensant que 139,5 millions de dollars en coûts de production. De nombreux studios dépensent autant pour un seul film à succès. Cependant, New Line a été en mesure de réduire ses coûts et, à ce titre, la série est actuellement la deuxième franchise d'horreur la plus rentable de l'histoire, derrière seulement Godzilla.



Avec tout cela à l'esprit, il n'est pas trop surprenant d'entendre que les dirigeants veulent continuer à lancer ces films pour les années à venir. Et tant qu'ils peuvent continuer à faire peur, il va de soi que le Prestidigitation l'univers continuera à se développer à chaque occasion qu'il obtiendra.

Dites-nous, cependant, avez-vous hâte de voir Annabelle 4, ou vous êtes déjà fatigué de la série? Comme d'habitude, vous pouvez partager vos réflexions avec nous ci-dessous.