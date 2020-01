Une nouvelle pétition demande à Disney de libérer J.J. Cut Of Star Wars: The Rise Of Skywalker

Oubliez la coupe Snyder de Justice League, il y a une nouvelle campagne de fans en ville. Je parle de la pression pour que Disney libère J.J. Coupe étendue d’Abrams Star Wars: The Rise of Skywalker. Après une déception généralisée avec le dernier épisode de la trilogie séquentielle, les doigts sont pointés vers qui est responsable. Naturellement, le blâme est d’abord tombé sur Abrams. Cependant, des fuites récentes ont montré que les dirigeants de Lucasfilm et Disney se mêlaient de la forme que prendrait le film.

Maintenant, une nouvelle pétition saisit le fait qu’Abrams a projeté une coupe de trois heures de la photo aux cadres et a même soutenu que le film était si compliqué qu’il devrait être divisé en deux. Si vous avez vu le film et réussi à donner un sens à son histoire enchevêtrée, chaotique et déroutante, nous sommes sûrs que vous pouvez voir son point. Dans sa coupe théâtrale de 2 heures et 22 minutes, Rise flipper entre les emplacements, envoie les personnages dans des quêtes de récupération d’espace répétitives et jette de nouveaux éléments fous (comme une flotte de cent destroyers de Star Destroyers équipés de lasers Death Star) sans les établir correctement .

Enfer, le film est tellement condensé qu’il ne prend même pas la peine d’expliquer comment l’empereur Palpatine a survécu et son message à la galaxie qui donne le coup d’envoi de l’intrigue a finalement eu lieu à Fortnite. Nous ne te trompons pas.

Cliquer pour agrandir

La pétition explique que la coupe Abrams aurait inclus les éléments suivants et appelle Disney à la publier:

«Plus de représentation LGBTQ, des fantômes de force, plus de perspicacité dans la lutte émotionnelle de Rey et Kylo, ​​y compris une performance stellaire d’Adam Driver, plus de clins d’œil à d’autres films de franchise, un contexte élargi sur des scènes cruciales telles que la visite de Han Solo à Kylo ainsi que Rey tuant Kylo / guérir Rey, des chevaliers justifiés de Ren, Finn sensible à la Force, et une fin beaucoup plus satisfaisante et époustouflante. »

Il reste à voir combien de ces séquences existent réellement, mais je pense Star Wars: The Rise of Skywalker ne peut être amélioré qu’en laissant le récit s’arrêter pour reprendre un peu son souffle. La question de savoir si Disney admettra jamais qu’ils se sont trompés et a effectivement publié une coupe prolongée est une toute autre affaire, mais dans tous les cas, si vous souhaitez signer la pétition, voici où vous pouvez le faire.