Une nouvelle piste Drake refait surface avec “Not Around”

De nouvelles musiques de Drake font leur apparition en ligne, cette fois avec une chanson intitulée “Not Around” qui présente un beat produit par Pi’erre Bourne.



Le mot «fuite» est synonyme de Drake depuis des semaines, d’abord avec sa piste de référence Detox pour le Dr Dre, suivie de la démo de The Weeknd de «Practice» et plus particulièrement de son propre aveu avec le double jeu de « Quand dire quand “et” Chicago Freestyle “. Maintenant, nous avons encore un autre banger Drizzy assisté par la production de Pi’erre Bourne intitulé “Not Around”.

Mark Blinch / NBAE via .

Celui-ci semble définitivement être une fuite non officielle, qui voit Drizzy donner des barres à une strip-teaseuse anonyme qui l’a trompé à un moment donné et utilisé pour faire des pornos avec jusqu’à ce qu’elle “obtienne la morale n’sh * t.” Pi’erre fournit un instrument de rêve complimenté par le charleston désormais standard, et même son fils Adonis reçoit également un cri, prouvant que Drake se sent enfin plus à l’aise pour embrasser publiquement la paternité.

Écoutez “Not Around” de Drake en ce moment sur SoundCloud. Jusqu’à la prochaine!

Paroles de Quotable:

Je fais pleuvoir dans cette merde

Je fais neige dans cette merde

Elle essaie de sortir du mélange

Shawty va légitime (Shawty va légitime)

Moi, je soutiens cette merde

Ceci est une histoire

C’est venu de ma vie, et j’enregistre juste cette merde

Je vais te le donner directement au lieu de me lancer cette merde

Tu sais que tu es important n’sh * t

Tu sais que je soutiens cette merde

Nous faisions des pornos quand vous veniez mais maintenant vous avez la morale n’sh * t

J’en ai comme quatre au poignet

Et un adorable gamin

J’ai un drac ‘en studio et je ne veux pas dire simplement que je suis dans cette merde



.