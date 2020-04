UNE NOUVELLE PLATEFORME DE MÉDIAS D’AFFAIRES SPORTIFS «SPORTICO» ÉLARGIT LE PORTEFEUILLE NUMÉRIQUE PENSKE MEDIA – .

NEW YORK, NY 2 AVRIL 2020: Penske Media Corporation (PMC) a annoncé aujourd’hui son investissement stratégique dans l’industrie du sport avec le lancement de Sportico, une plateforme de contenu numérique de haute qualité fournissant des informations, des données, des informations, des stratégies, un leadership, des informations et des médias en direct équitables et dynamiques. L’entreprise, dont le nom Sportico est un portemanteau reliant «sport» et «entreprise», prévoit de devenir le leader mondial des médias et de l’édition dans le domaine du sport.

Sportico tirera parti de l’infrastructure et des meilleures pratiques de pointe de PMC pour la publication numérique, la collecte de nouvelles, la recherche, les données, les médias en direct et les événements.

«Nous sommes vraiment ravis de devenir la destination d’information par excellence pour l’industrie du sport de 500 milliards de dollars», a déclaré le président-directeur général de PMC, Jay Penske. “Ce lancement est cohérent avec le long palmarès de succès de Penske Media Corporation dans les entreprises de publication interentreprises et grand public. Le sport nous permet de compléter nos propriétés technologiques, de divertissement, d’art, de musique, de mode, de médias et de style de vie. »

À la tête de l’entreprise en tant que président et chef de la direction, Dick Glover sera un vétéran du sport et du divertissement. Scott Soshnick, journaliste primé dans le domaine des sports, rejoindra Glover, qui sera rédacteur en chef et responsable du contenu de la plateforme.

Penske a ajouté: «Il ne pouvait pas y avoir de meilleure équipe que Dick et Scott pour lancer Sportico et fournir le leadership nécessaire pour créer une entreprise de médias numériques prospère. La solidité financière de PMC nous permet d’être en position idéale pour lancer et développer rapidement cette nouvelle entreprise à un moment unique. »

L’expérience de Glover comprend trois décennies d’expérience dans des postes de niveau supérieur dans des marques mondiales telles que ESPN, ABC, The Walt Disney Company et Nascar. Il était vice-président exécutif, Internet et nouveaux médias, pour Walt Disney, gérant les activités Internet d’ABC et d’ESPN, notamment ESPN.com, ABC.com et ABCNEWS.com. Auparavant, il a été vice-président exécutif, contenu chez ESPN, supervisant sa programmation nationale et les acquisitions de droits sur tous les réseaux et plates-formes ESPN, lançant et gérant ESPN.com et ESPN The Magazine, ainsi que supervisant la vente au détail, les licences et les activités hors domicile d’ESPN. En outre, il a été vice-président de NASCAR pour la radiodiffusion et les nouveaux médias, où il a collaboré avec Judd Apatow, Will Ferrell et Adam McKay pour produire la comédie «Talladega Nights». Le succès de Glover avec les start-ups, le divertissement et la production est mis en évidence par ses dernières années en tant que président-directeur général fondateur de la populaire plate-forme numérique de comédie Funny or Die et président-directeur général de Mandalay Sports Media.

“Je suis honoré d’avoir l’opportunité de rejoindre l’un des leaders mondiaux des médias numériques et des services d’information et de lancer Sportico dans l’industrie du sport”, a déclaré Glover. «Avoir la capacité de travailler côte à côte avec Scott et l’équipe Penske nous permettra de créer une opération de première classe et de bâtir une entreprise prospère.»

Soshnick, qui a passé les 27 dernières années à Bloomberg News, s’est imposé comme l’un des reporters les plus importants et les plus respectés du monde des sports dans le pays. Plus récemment, il était chargé de diriger la couverture des affaires sportives de Bloomberg et a coanimé une émission de radio Business of Sports et un podcast créé par ses soins. Au cours de son mandat, Scott a établi des relations étroites avec certains des «joueurs» les plus puissants de l’industrie du sport. En plus de ses reportages, Soshnick a été étroitement impliqué dans la création et l’exécution de la série de déjeuners de pouvoir de Bloomberg qui comprenait des commissaires, des propriétaires, des dirigeants de médias, des banquiers, des avocats, des investisseurs et plus encore. Il a commencé sa carrière en tant que producteur associé à la radio WFAN à New York.

“C’est un privilège de rejoindre Dick et l’équipe Penske pour lancer une plate-forme dynamique comme Sportico”, a déclaré Soshnick. «Grâce à notre engagement à embaucher les créateurs de contenu les meilleurs et les plus établis du monde qui offriront un journalisme de première classe, des informations uniques et des informations de dernière minute, le produit se différenciera sans aucun doute en tant que source fiable et faisant autorité de nouvelles sur les affaires sportives.»

À propos de Sportico

Sportico, une plate-forme de contenu numérique de haute qualité fournissant des informations, des données, des informations, des stratégies, un leadership, des informations et des médias en direct équitables et dynamiques sur le sport, devrait être lancée en 2020. La marque, dont le nom Sportico est un portemanteau reliant le «sport» et «entreprise» vise à être le leader mondial des médias et de l’édition dans le domaine du sport. Avec des bureaux à New York et Los Angeles et des journalistes dans le monde entier, Sportico s’engage à fournir des informations de dernière heure couvertes par les meilleurs journalistes du monde. Sportico appartient à Penske Media Corporation et est dirigé par le président-directeur général Dick Glover ainsi que le rédacteur en chef et chef du contenu, Scott Soshnick. Pour en savoir plus, visitez www.sportico.com.

À propos de PMC

Penske Media Corporation (PMC) est une société leader dans les médias numériques et les services d’information dont le contenu primé attire une audience mensuelle de plus de 240 millions et habilite plus d’un million de PDG, cadres et leaders d’opinion mondiaux sur les marchés monde. Nos événements dynamiques, nos services de données et notre contenu riche divertissent et éduquent les secteurs de la technologie, du divertissement, de la vente au détail, de la mode, de la beauté, de l’art et du style de vie d’aujourd’hui. Basée à New York et Los Angeles avec des bureaux supplémentaires dans 12 pays à travers le monde, Penske Media est la façon dont les chefs d’entreprise et les influenceurs mondiaux sont informés, connectés et inspirés. Pour en savoir plus sur PMC et sa constellation de marques emblématiques, veuillez visiter www.pmc.com.

