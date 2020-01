Une nouvelle promo dévoile la première bande-annonce de Fast & Furious 9

Après une interruption de sept ans, le réalisateur Justin Lin est de retour dans la franchise Fast & Furious pour ce qui a été salué comme l’entrée «la plus ambitieuse» de la série de superproductions bien-aimée d’Universal.

C’est une déclaration assez audacieuse, compte tenu de ce que nous avons déjà vu de la propriété au fil des ans et du fait que Rapide et furieux 9 se prépare à sortir dans les salles en quelques mois seulement. Oui, nous aurons bientôt neuf films de cette série particulière et cela ne tient même pas compte du spin-off Hobbs & Shaw récemment publié.

Mais pour tout ce qui est exagéré, les cascades et l’action défiant la physique que nous avons déjà vus, les fans sont toujours au-delà de l’envie d’en savoir plus et après avoir tourné à Londres, Édimbourg, Phuket, Krabi, Tbilissi et Los Angeles, Fast & Furious 9 s’annonce comme une autre aventure de globe-trotter. En fait, nous allons bientôt y jeter un œil via la première bande-annonce à venir qui sortira plus tard ce mois-ci, et avant cela, Universal a publié le teaser ci-dessus pour s’assurer que tout le monde sait que cela arrive.

Bien sûr, ce n’est pas grand-chose, mais en entrée pour le plat principal, ça suffira. En outre, les détails de l’intrigue pour Fast & Furious 9 sont rares pour le moment et le studio espère probablement que les choses restent ainsi pendant un certain temps. Parce que pourquoi gâcher tout le plaisir, non?

Quoi qu’ils aient prévu pour nous, ce n’est pas un secret qu’avec Jurassic World, c’est la franchise la plus lucrative pour Universal et ils vont toujours de pair avec chaque entrée. Et nous avons toutes les raisons de croire que cette neuvième tranche à venir sera, comme nous l’avons dit plus haut, la plus «ambitieuse» à ce jour.

Mais ne vous contentez pas de nous croire sur parole. Assurez-vous d’attraper le premier Rapide et furieux 9 remorque quand il accélère en ligne le 31 janvier.