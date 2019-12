Une nouvelle promotion de Crisis On Infinite Earths taquine le retour d'Oliver Queen

Le tout premier épisode de "Crise sur des terres infinies"A tué Oliver Queen de Stephen Amell, l'Emeraude Archer sacrifiant sa vie afin de sauver un million de personnes supplémentaires de la Terre-38 mourante. Cependant, comme il s'agit de l'univers DC, ce n'est probablement pas la fin de la flèche verte. Quelque chose qui est fortement taquiné dans cette nouvelle bande-annonce de la partie 4, qui arrivera sur The CW dans quelques semaines.

La promo de 30 secondes met en place le nouveau statu quo à enjeux élevés: avec seulement une poignée de héros toujours en vie dans le multivers, ils donnent maintenant au mauvais Anti-Monitor (LaMonica Garrett) tout ce qu'ils ont. Et, en quelque sorte, ils seront rejoints par le regretté Oliver. Dans un clip, nous le voyons lancer coup sur coup sur un ennemi inconnu – cela ne semble pas non plus être l'Anti-Monitor – avec la voix off avec le justicier disant: "Ma vie entière m'a préparé pour ce combat."

Alors, comment Ollie pourrait-il être de retour? Eh bien, la partie 3 a peut-être taquiné l'explication. Lorsque Mia, Diggle et Constantine se rendent au Purgatoire pour récupérer son âme, Oliver choisit de rester dans l'au-delà lorsque Jim Corrigan de Stephen Lobo apparaît et lui dit qu'il ne doit pas les accompagner sinon sa mort ne sera pour rien.

Comme l'indique Corrigan dans cette scène, il est l'alter ego du héros surnaturel vengeur le Spectre. Il a été théorisé qu'Oliver deviendrait le nouvel hôte du Spectre, au moins temporairement, pour lui permettre de revenir pour les derniers épisodes du crossover, ainsi que les dernières heures de la saison 8 d'Arrow. Le coup de ses yeux verts dans ce la bande-annonce peut également être un autre indice de ce résultat.

"Crise sur des terres infinies»Revient pour ses deux derniers épisodes – Arrow est la partie 4 et Legends of Tomorrow est la partie 5 – le mardi 14 janvier. Ne le manquez pas.