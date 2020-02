Une nouvelle scène supprimée montre Odin d’Anthony Hopkin sur Terre

Une toute nouvelle scène supprimée de Thor: The Dark World montre Odin d’Anthony Hopkins sur Terre.

Maintenant que la saga Infinity est sortie en vidéo maison, les fans ont pu découvrir toutes sortes de morceaux de leurs films préférés de Marvel Cinematic Universe. L’un des aspects les plus intéressants du coffret Infinity Saga est la multitude de scènes supprimées qu’il contient, montrant vraiment à quel point différents films comme Thor: The Dark World auraient pu être. La connaissance d’une toute nouvelle scène supprimée a fait surface, dans laquelle Odin d’Anthony Hopkins est vu sur Terre, en visite à Thor.

Il n’y a pas beaucoup d’informations sur la scène supprimée de Thor: The Dark World, en particulier compte tenu du fait que le film a connu de nombreux problèmes de production et des reprises. De la capture d’écran, on peut voir Odin sur Terre d’Anthony Hopkins, en visite chez son fils Thor dans sa chambre. Vous pouvez consulter la capture d’écran de Thor: The Dark World où Anthony Hopkins rend visite à Thor ci-dessous.

Capture d’écran de la scène supprimée Infinity Saga Box Set de Thor: The Dark World. Odin sur Terre. de marvelstudios

Le contexte de cette scène dans laquelle nous voyons Odin d’Anthony Hopkin est incertain, bien que cela indique qu’il a visité la Terre avant Thor: Ragnarok. On ne sait pas non plus si l’Odin dans cette scène est Anthony Hopkins dans la chair ou le Loki de Tom Hiddleston. Dans Thor: The Dark World, Loki est vraiment décédé, mais il y a eu un changement via des repousses pour qu’il se fasse passer pour Odin d’Anthony Hopkins. Thor: The Dark World a eu de nombreux changements au cours de sa production, ce qui pourrait rendre cette scène supprimée obsolète. Cependant, il aurait toujours été cool de voir Odin sur Terre dans Thor: The Dark World.

Que pensez-vous de cette scène supprimée de Thor: The Dark World montrant Odin d’Anthony Hopkins sur Terre? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir.

La dernière fois que nous avons vu Odin d’Anthony Hopkins sur terre, c’était à Thor: Ragnarok.

Dans “Thor: Ragnarok” de Marvel Studios, Thor est emprisonné de l’autre côté de l’univers sans son puissant marteau et se retrouve dans une course contre la montre pour retourner à Asgard pour arrêter Ragnarok – la destruction de son monde natal et la fin de Civilisation asgardienne – aux mains d’une toute nouvelle menace toute puissante, l’impitoyable Hela. Mais il doit d’abord survivre à un concours de gloire meurtrière qui le confronte à son ancien allié et camarade Avenger – l’incroyable Hulk!

Réalisé par Taika Waititi, Thor: Ragnarok met en vedette Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson, Karl Urban, Mark Ruffalo et Anthony Hopkins.

Le prochain film de la franchise Thor, Thor: Love and Thunder, devrait sortir en salles le 5 novembre 2021.

Source: Reddit

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe d’origine

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC