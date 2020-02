Une nouvelle séquence de «Matrix 4» montre les extrêmes sauvages auxquels les cascadeurs se soumettent – .

J’ai récemment décidé de commencer une ré-observation des trois films Matrix (que vous pouvez diffuser en ce moment sur Netflix) en guise de rappel avant le quatrième volet très attendu de la franchise qui arrivera dans les salles dans un peu plus d’un an. Et bien que cela contribue certainement à attiser mon intérêt pour ce que nous attendons avec The Matrix 4, il y a aussi quelque chose d’autre que je n’avais pas prévu qui a amplifié mon excitation de manière majeure.

Le monde est beaucoup plus connecté ces jours-ci – grâce, en grande partie, aux médias sociaux – qu’il ne l’était lorsque le premier film Matix a fait ses débuts en 1999. Tels que Twitter et Facebook ont ​​été inondés d’une manière assez importante de photos amateurs et vidéos prises à San Francisco, où Matrix 4 tourne actuellement. Il est si inhabituel d’avoir autant de contenu en coulisse à parcourir un film que vous êtes excité de voir – et aujourd’hui, j’ai maintenant vu ce que je pense être la séquence la plus dramatique jamais capturée par un fan de la région .

Nous avons déjà partagé ce que je pense être une version de ce même cliché, mais sous un angle différent. Cependant, ces images ci-dessous pourraient vous faire tomber l’estomac et vous donner une bonne idée des extrêmes auxquels les cascadeurs vont pour notre plaisir cinématographique. Dans ce cas, nous avons ce qui semble être des cascadeurs pour Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, chemin, waaaaaaay là-haut entre deux tours de San Francisco, à peu près suspendues dans les airs. Ils ressemblent à des spécifications au début du clip, puis à mi-chemin, il se rapproche:

On dit qu’au moment de la rédaction de ce document, le tournage se terminait à San Francisco. Et comme le montre ci-dessus, il y a certainement eu au cours de ces derniers jours des moments dramatiques capturés par des fans et des membres du public qui ont transformé le repérage de divers acteurs de Matrix comme Keanu – ainsi que la capture de divers aspects de la production – en quelque chose d’un sport.

Voici quelques scènes supplémentaires capturées par des membres du public ces derniers jours, y compris ce qui semble être un remplaçant pour Carrie-Anne Moss alors qu’elle descend une rue avec une foule de gens autour d’elle. À environ deux secondes de ce clip, vous pouvez la voir au loin planer brièvement dans les airs:

Ce clip suivant, quant à lui, semble offrir une perspective différente sur la moto prise dessus. Quelques secondes plus tard, nous voyons la cascadeuse et sa moto exécuter un saut dans une perspective différente et beaucoup plus proche. Faites également attention aux personnes qui se promènent en cercle serré vers la fin de ce clip – il sera intéressant de voir de quoi il s’agit:

Pour rappel, The Matrix 4 devrait sortir en salles le 21 mai 2021.

