Une nouvelle séquence d’espoir pour certaines scènes

Le superviseur VFX pour Le Mandalorien a récemment révélé que l’émission utilisait des images de A New Hope pour économiser du budget pour certains des plus grands moments.

Bien qu’il soit vrai que nous sommes actuellement à l’âge d’or de la télévision et que les progrès de la technologie des effets spéciaux ont permis aux créateurs de travailler plus facilement avec un budget, les émissions de télévision ont encore un long chemin à parcourir pour rattraper les films à succès en termes de valeurs de production . Et aussi étrange que cela puisse paraître, c’est également le cas avec un mastodonte comme Disney et The Mandalorian, qui a été exclusivement produit comme titre de lancement de leur plateforme de streaming.

C’est pourquoi, dans une tentative d’économiser de l’argent sur certains des moments les plus importants du nouveau spectacle de Jon Favreau, l’équipe a utilisé des images de A New Hope pour créer certains des endroits où le chasseur de primes solitaire se rend dans la série. Comme l’explique Richard Bluff, le superviseur des effets visuels, dans une nouvelle interview, au lieu de gaspiller le budget pour les effets de créature pour une prise de vue en arrière-plan, ILM vient de réutiliser les images de A New Hope de manière transparente.

“Par exemple, il y a une scène dans l’épisode cinq où Mando voit deux Banthas au loin. J’étais catégorique: nous ne devrions pas construire un Bantha à fourrure entièrement animé et gréé pour seulement deux clichés et j’ai suggéré de retirer les plaques des quotidiens d’A New Hope. Je savais que je pouvais trouver un plan de tir pour en tirer parti. »

Cliquer pour agrandir

Un autre moment tiré de l’épisode IV est celui où Din Djarin s’envole pour Tatooine. La photo, telle que représentée dans le spectacle, utilise la peinture originale de Ralph McQuarrie. De plus, pour la scène de Mos Eisley, un photographe a visité l’endroit exact que George Lucas a utilisé pour prendre un cadre de qualité haute résolution pour la prise de vue. Comme l’explique Bluff:

“Quand Mando vole vers Tatooine, nous voyons en fait le [Ralph McQuarrie] peinture mate vue au début du film original. Nous avons réutilisé une autre peinture de Mos Eisley pour un fly-in; dans ce cas, j’ai envoyé un photographe à l’endroit exact de George [Lucas] tourné sa plaque d’origine, capturant des éléments haute résolution afin que nous puissions up-res si nécessaire. “

Bien sûr, la Mouse House a déjà prouvé qu’ils étaient prêts à dépenser une somme d’argent démente pour faire en sorte que l’émission soit un succès auprès des téléspectateurs, et si l’immense popularité et Le Mandalorien est n’importe quoi, leur pari a porté ses fruits.