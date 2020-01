Une nouvelle série débarque avec l’acteur de Star Wars! – HITC

Death in Paradise revient pour sa neuvième série en 2020 et des changements dans la distribution sont en cours.

Depuis que la première série de Death in Paradise est arrivée sur nos écrans en 2011, le spectacle a fourni le répit parfait par temps chaud pour les téléspectateurs endurant le temps pluvieux et venteux de janvier.

Les fans seront sans aucun doute ravis du retour de la série caribéenne, car la prochaine série 9 verra une relève de la garde avec un nouvel inspecteur détective en route vers l’île fictive de Sainte-Marie.

La nouvelle série devrait débuter le jeudi 9 janvier à 21 heures sur BBC One avec une toute nouvelle distribution de personnages dans le dernier mystère du meurtre.

Le changement est en marche pour Death in Paradise

Après avoir rejoint le spectacle dans la série 6, en remplacement de Kris Marshall, l’inspecteur-détective actuel, Jack Mooney, devrait se lancer dans sa dernière série sur Death in Paradise.

L’acteur qui incarne le charmant policier irlandais, Ardal O’Hanlon, a annoncé qu’il avait décidé de démissionner de son poste en octobre 2019, peu après la fin du tournage de la série 9.

Naturellement, les fans sont curieux de voir si et quand le nouvellement annoncé Ralf Little assumera son rôle de DI Neville Parker.

Qui fait partie de la distribution de l’épisode 1?

Bien sûr, Death in Paradise reviendra avec sa distribution habituelle de personnages principaux:

Ardal O’Hanlon en tant que DI Jack Mooney

Tobi Bakare comme JP Hooper

Shyko Amos comme Ruby Patterson

Aude Legastelois en tant que Madeleine Dumas

Don Warrington en tant que commissaire Selwyn Patterson

Elizabeth Bourgine en tant que Catherine Bordey

Nina Wadia comme Anna Houghton

Mais aussi, le premier épisode de la nouvelle série devrait présenter des apparitions uniques:

Samuel West en tant que Donald McCormack

Elliot Cowan en tant que Aaron McCormack

Nell Hudson comme Tabitha

Adrian Edmondson comme Charles

Alex Gaumond comme Oscar Samuel

Quelques visages familiers

Bien qu’il y ait évidemment beaucoup de noms reconnaissables dans le casting pour le retour de Death in Paradise, les deux sur lesquels nous allons nous concentrer ici sont Nina Wadia et Adrian Edmondson.

Nina Wadia rejoint la série en tant qu’Anna Houghton, qui devrait devenir une passionnée pour la charmante DI Mooney. Beaucoup ont déjà émis l’hypothèse que le personnage d’Anna serait la raison pour laquelle DI Mooney décide de mettre fin à son séjour à Sainte-Marie.

Adrian Edmondson, quant à lui, est un vétéran de la télévision britannique avec des apparences dans EastEnders, Bancroft et la série comique Bottom. Cependant, sans doute le plus grand rôle de sa carrière à ce jour est venu dans Star Wars: The Last Jedi de 2017 où il est apparu aux côtés de Domnhall Gleeson en tant que capitaine Peavey.

Il sera sans aucun doute fascinant de voir quel mystère est jeté aux pieds de DI Mooney and co dans le premier épisode de Death in Paradise série 9 quand il sera diffusé à 21 heures sur BBC One le jeudi 9 janvier.

