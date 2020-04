Une nouvelle série “Goosebumps” Live-Action est en préparation

Un tout nouveau live-action “Chaire de poule” série basée sur R.L. StineLes livres les plus vendus sont en préparation pour le petit écran, rapporte Deadline. La série originale, produite à partir du Canada, a été diffusée sur Fox Kids il y a 25 ans.

Scholastic Entertainment, la division média de Scholastic, fait équipe avec Neal H. Moritz, producteur des films Goosebumps et Goosebumps 2: Haunted Halloween, et Sony Pictures TV, où Moritz’s Original Film est sous contrat, pour développer la série.

Il n’y a pas de détails sur les plans de la nouvelle série, bien que Moritz promette “une série télévisée haut de gamme qui s’adresse aux adultes comme aux enfants”.

Le site détaille également l’histoire de «Goosebumps»: «Publié par Scholastic,« Goosebumps »est l’une des séries de livres les plus vendues de tous les temps, avec plus de 350 millions de livres en anglais imprimés, ainsi que des éditions internationales en 32 langues. . La série télévisée à succès en direct «Goosebumps» a été classée n ° 1 pendant cinq saisons consécutives dans les années 1990. La série était une anthologie d’histoires d’enfants se retrouvant dans des situations effrayantes et inhabituelles, impliquant généralement des éléments surnaturels. La propriété a également donné naissance à deux films extrêmement réussis mettant en vedette Jack Black, sortis en 2015 et 2018, que Moritz a produits et qui, ensemble, ont rapporté plus de 250 millions de dollars. »