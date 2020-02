Une nouvelle série mexicaine arrive sur Netflix

Ce qui a commencé avec Club de Cuervos en tant que première série mexicaine sur Netflix, s’est aujourd’hui diversifié dans le contenu et la plate-forme a annoncé sa nouvelle série produite au Mexique pourBarcando drames pour les jeunes, suspense, comédie pour toute la famille et plus d’émissions de télé-réalité.

«Les histoires que le Mexique a à raconter sont aussi diverses que notre pays et ses habitants. Nous sommes déterminés à continuer d’investir dans la communauté créative locale, qui a montré à tout le monde qu’ils peuvent nous faire rire, pleurer et aimer, le Mexicain! », A déclaré Francisco Ramos, vice-président des Originaux pour Netflix en Amérique latine et en Espagne.

Les séries qui arriveront cette année sont:

Rampant.

C’est le premier pari dans ce domaine: une série écrite et réalisée par Diego Martínez Ulanosky et avec Tessa Ia, Bárbara López, Lucía Uribe et Coty Camacho, qui sera présentée en première le 28 février et raconte l’histoire passionnante de quatre amis avec des personnalités très différents qui commencent un voyage dans lequel ils perdent leur chemin pour trouver leur chemin.

Contrôle Z

Une série avec Ana Valeria Becerril, lauréat d’Ariel en tant que meilleure actrice de révélation, acteur et influenceur Michael Ronda, ainsi qu’Andrés Baida, Macarena García et Yankel Stevan, entre autres. Dans cette histoire, Sofia, une lycéenne très appliquée mais avec peu de vie sociale, a le temps de découvrir et d’arrêter un hacker qui menace tout le monde à l’école de révéler ses secrets sur les réseaux sociaux. Ils dirigent Alejandro Lozano et Bernardo de la Rosa.

Mère, il n’y en a que deux.

Une série créée et écrite par Carolina Rivera (Luis Miguel, la série), dans laquelle deux femmes complètement différentes entrent en collision lorsqu’elles découvrent que leurs bébés ont été accidentellement échangés à la naissance. Les protagonistes sont Ludwika Paleta et Paulina Goto, avec Martín Altomaro, Oka Giner, Liz Gallardo et Javier Ponce.

Dark Desire

Un thriller avec Maite Perroni qui parle d’un professeur d’université qui tombe amoureux d’un homme beaucoup plus jeune qu’elle, Alejandro Speitzer (Le club), et qui pour la première fois de sa vie se lance dans une relation extraconjugale, qui changera à jamais son mariage. Écrit par Leticia López et réalisé par Pitipol Ybarra et Kenya Márquez.

Qu’est-il arrivé à Sara?

C’est une sorte de roman policier dont le casting est formé par Manolo Cardona, Claudia Ramírez, Eugenio Siller et Ana Lucía Domínguez, entre autres, et dans lequel en plus de devoir découvrir l’identité d’un meurtrier, une histoire de vengeance se construit à la manière d’Agatha Christie. La série est une création de José Ignacio Valenzuela et est dirigée par David Ruiz et Bernardo de la Rosa.

Je t’y emmène

Un film de Leonardo Zimbrón (Club de Cuervos) co-écrit par Tiaré Scanda (anniversaire de grand-mère), dans lequel Alex (Mauricio Ochmann) souhaite de toutes ses forces être père, tandis que son épouse Ceci non (Esmeralda Pimentel) .

Papa cherche

Ce film raconte l’histoire d’une fille impulsive de 12 ans (Natalia Coronado) qui, lorsque sa mère (Silvia Navarro) refuse de l’inscrire à une compétition de cyclisme extrême, commence une amitié avec l’acteur qu’elle engage pour se faire passer pour son père (Juan Pablo Medina).

Je ne suis plus ici

Ce film raconte l’histoire d’Ulises Samperio (avec le débutant Juan Daniel García Treviño, qui a remporté le prix de la meilleure performance au Festival international du film du Caire) qui se déroule à l’apogée du mouvement contre-culturel Kolombia à Monterrey. Réalisé par Fernando Frías de la Parra (Los Espookys, Rezeta), lauréat de l’Œil du meilleur long métrage et du prix du public au Festival international du film de Morelia (FICM), le film, tourné dans des lieux réels et avec une troupe d’acteurs Non professionnels, traite de questions telles que l’appartenance et la migration.

Cette année, les deuxièmes épisodes de Monarca et Luis Miguel, la série, la dernière saison de La casa de las flores, et le début de Selena, la série, Haunted Latino et la nouvelle saison de ¡Nailed It! Le Mexique, dirigé par Omar Chaparro.

