Une nouvelle vente aux enchères propose des accessoires rares du parc à thème Disney et plus encore – / Film

Appel à tous les fanatiques de Disney: j’espère que vous n’avez pas encore dépensé votre argent de Noël sur des achats frivoles, car vous en aurez besoin pour enchérir sur des accessoires, des affiches, des œuvres d’art et des souvenirs de parc à thème Disney super rares dans un vente aux enchères qui se déroule au début du mois prochain. Il y a des centaines d’articles à gagner, et nous avons mis en évidence plusieurs des plus cool ci-dessous, y compris un panneau utilisé par le parc de l’attraction originale Spaceship Earth, un panneau de sortie Splash Mountain de 40 livres, des illustrations de ride d’Indiana Jones, et beaucoup plus.

Avant de nous plonger dans les articles eux-mêmes, voici ce que vous devez savoir sur la façon de potentiellement en évaluer certains par vous-même. Alors que la vente aux enchères en personne aura lieu aux Potter & Potter Auctions de Chicago à partir de 8h00 le 8 février 2020, les enchères en ligne (également appelées «offres d’absentéisme») sont actuellement acceptées sur le site Web de l’entreprise et continueront d’être acceptées jusqu’au début de la partie en personne. Sur le site, vous pouvez trouver la liste complète de chaque article mis aux enchères, mais en voici quelques-uns qui nous sont restés, avec des descriptions tirées directement du site officiel.

Parc utilisé pour le vaisseau spatial Terre, avec une image lenticulaire d’un véhicule roulant rotatif intégré à l’avant. Signe emblématique de l’attraction emblématique. Fabriqué entièrement en acier. 25 x 24 ½ ”. Poids 45 livres.

Chaque personne commémorée avec une fenêtre sur la rue Main reçoit une miniature de cette fenêtre. Ceux-ci n’arrivent presque jamais sur le marché et sont incroyablement rares. Cette fenêtre a été donnée à Howard Roland, qui a travaillé pour U.S. Steel dans la construction du Contemporary Resort et par la suite pour The Walt Disney Company. Sa fenêtre pleine grandeur apparaît sur la rue Main dans WDW juste après Casey’s Corner. Bois, peint à la main, verre, lettré à la main. 23 x 13 ½ x 5 ”.

Main du squelette couché face contre terre au début de la balade. Retiré lors de la remise à neuf et remis à l’employé à la retraite en cadeau. Livré avec une note de l’employé de Disney. Les deuxième et troisième doigts se sont ébréchés. 16 x 5 x 2 ”.

Panneau en bois massif avec fixations en métal lourd en haut et en bas. Logo «Splash Mountain» gravé sur le devant et peint. Parc utilisé. 19 x 57 ”. Poids 40 livres.

Une œuvre d’art originale au crayon et le reste sont des copies laser utilisées par WDI pour leurs présentations à la direction pour la sélection et l’approbation des scènes d’art ou d’attraction finales à créer. La plupart de ces images n’ont jamais été reproduites ailleurs. Six planches de copies laser (en noir et blanc et en couleur) de propositions de passeports commémoratifs en 1995. 15 x 20 ”chacune. Une œuvre d’art originale au crayon sur papier calque pour passeport commémoratif (artiste inconnu). 15 x 20 ”. Maquette en une couleur (copie laser) d’une affiche ou d’une brochure pour la nouvelle Indiana Jones Adventure. 18 x 24 ”. Art conceptuel en une couleur (copie laser) d’une scène à l’intérieur d’un crâne géant alors que les passagers tombent sur le spectre. 14 x 18 ½ ”. Art conceptuel d’une seule couleur (copie laser) de la file d’attente intérieure du Temple Tokyo DisneySea du crâne de cristal. 14 x 19. Art conceptuel en une couleur (copie laser) pour l’art de l’affiche pour Tokyo DisneySea Temple of the Crystal Skull. 23 x 16 ½ ”. Tous les articles achetés chez Disney.

***

Je vous encourage à parcourir l’intégralité du catalogue. Le tri par «prix le plus élevé en premier» vous indiquera des tonnes de trucs sympas, y compris le contenu d’un coffre au trésor de l’attraction Pirates des Caraïbes, des appliques du Haunted Mansion, une œuvre d’art d’Indiana Jones signée par Drew Struzan et une distribution costumes de membres à gogo. Si vous finissez par enchérir sur l’un de ces trucs, j’imagine que vous allez devoir être sur votre A-game; bonne chance en battant Guillermo del Toro et d’autres fans de Disney bien financés pour certains de ces articles majeurs. Mais faites-nous savoir si vous marquez quelque chose de cool – en particulier ce véhicule de promenade partielle The Many Adventures of Winnie the Pooh, qui pourrait, comme la description le suggère, être transformé en une chaise assez cool.

