Une nouvelle vidéo de Keanu Reeves ” The Matrix 4 ” montre un coup fou

Une nouvelle vidéo de tournage de The Matrix 4 semble montrer le cascadeur Neo de Keanu Reeves sautant en double d’un toit dans le centre-ville de San Fransisco.

Le Batman n’est pas le seul film très attendu pour Warner Bros. pour le moment. Le tournage de The Matrix 4 est déjà bien avancé à San Francisco. Jusqu’à présent, nous avons vu des images fixes du retour de Keanu Reeves en tant que Neo dans les rues. L’une des principales questions qui se posent dans The Matrix 4 est de savoir comment le Neo de Keanu Reeves reviendra après sa mort dans Revolutions.

Maintenant, une toute nouvelle vidéo de tournage de The Matrix 4 a fait surface sur YouTube. Dans la vidéo de tournage de The Matrix 4, nous voyons un double cascadeur pour Neo de Keanu Reeves sautant d’un toit. Il y a aussi quelqu’un d’autre avec Neo de Keanu Reeves dans la scène aussi. Vous pouvez regarder la vidéo d’ensemble de The Matrix 4 ci-dessous.

Selon vous, qui saute du toit avec Neo de Keanu Reeves? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

La matrice et ses deux suites ont collectivement gagné un total de 1,6 milliard de dollars au box-office mondial. Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss ont représenté Neo et Trinity, respectivement, dans les trois chapitres de la série de films Matrix, chacun étant réalisé par Lana et Lilly Wachowski.

Réalisée par Lana Wachowski à partir d’un scénario qu’elle a co-écrit avec Aleksandar Hemon et David Mitchel, The Matrix 4 stars Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Eréndira Ibarra, Neil Patrick Harris, et Jessica Henwick. La production de The Matrix 4 de Keanu Reeves aurait une date de début début 2020, Lana Wachowski étant également productrice aux côtés de Grant Hill.

The Matrix 4 devrait sortir en salles le 21 mai 2021.

Source: YouTube

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

Aimez-vous le look de la Batmobile dans Titans? Quelle version de concept art est votre préférée? Commentaires ci-dessous!

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.

Ryden Scarnato

L’affection de Ryden pour tout ce qui concerne DC, Marvel et Star Wars l’a conduit au journalisme de divertissement à Heroic Hollywood en tant que rédacteur en chef.