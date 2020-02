Une nouvelle vidéo de tournage du «Venom 2» de Tom Hardy révèle la scène d’action

Une nouvelle vidéo de tournage de Tom Hardy’s Venom 2 révèle une scène d’action impliquant probablement l’un des symbiotes.

Avec le tournage en cours sur le Venom 2 de Tom Hardy à San Francisco, une nouvelle vidéo de tournage révèle une scène d’action intéressante qui implique clairement l’un des symbiotes du film. Avec Woody Harrelson apparaissant dans la suite de Venom sous le nom de Cletus Kasady, il est fort probable que cela signifie que le symbiote Carnage aura un rôle à jouer. Espérons que les fans pourront voir Venom de Tom Hardy affronter le méchant d’ici la fin du film.

La vidéo de Venom 2 montre une cascade tenue en l’air par des fils qui sautent du côté d’un bâtiment sur ce qui ressemble à une voiture de police. Les images ne montrent pas clairement qui est la personne qui saute du bâtiment – ou s’il s’agit d’une évasion ou simplement au milieu d’une scène de combat. Il est possible que ce soit le carnage de Woody Harrelson qui s’échappe de la prison, ce qui pourrait également signifier que la personne qu’il porte pourrait être Naomie Harris dans son rôle de Shriek. Cependant, ce n’est que spéculation à ce stade. Jetez un œil à la vidéo de tournage de Tom Hardy’s Venom 2 ci-dessous.

Que pensez-vous de la nouvelle vidéo de tournage de Venom 2 de Tom Hardy? Êtes-vous excité de voir le Venom de Tom Hardy affronter le Carnage de Woody Harrelson? Sonnez dans les commentaires ci-dessous!

Réalisé par Andy Serkis à partir d’un scénario écrit par Kelly Marcel, Venom 2 met en vedette Tom Hardy dans le rôle d’Eddie Brock, Michelle Williams dans le rôle d’Anne Weying et Woody Harrelson dans le rôle de Carnage. La star de No Time to Die Naomie Harris aurait récemment été en pourparlers pour le rôle de Shriek. On pense que Venom 2 est le film que Sony sortira en salles le 2 octobre 2020. En attendant, les fans peuvent se tourner vers tous les formats multimédias pour revoir le premier film Venom de Tom Hardy:

L’histoire de l’évolution du personnage le plus énigmatique, complexe et dur à cuire de Marvel – Venom! Eddie Brock (Tom Hardy) est un homme brisé après avoir tout perdu, y compris son travail et sa fiancée. Juste au moment où sa vie est à son plus bas niveau, il devient l’hôte d’un symbiote extraterrestre qui se traduit par des super-pouvoirs extraordinaires – le transformant en Venin. Ces pouvoirs seront-ils suffisants pour que ce nouveau protecteur mortel vaince les grandes forces du mal, en particulier contre le rival symbiote beaucoup plus fort et plus armé, Riot?

Réalisé par Ruben Fleischer à partir d’un scénario écrit par Jeff Pinkner & Scott Rosenberg et Kelly Marcel, Venom stars Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott, Jenny Slate, Ron Cephas Jones et Woody Harrelson.

Venom est désormais disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD.

