Une ONG critique Jesús Calleja pour avoir donné une “vision stéréotypée” de l’Afrique dans son dernier programme

L’ONG Zerca y Lejos a sévèrement critiqué via Twitter au programme «Planet Calleja» concernant l’image montrée du Cameroun et de ses habitants dans la dernière tranche du programme des Quatre. Cette fois, Jesús Calleja a voyagé avec l’acteur Asier Etxeandía pour visiter plusieurs endroits, y compris une ville de pygmées ou un centre de récupération de gorilles et chimpanzés.

Jesús Calleja et Asier Extendía assistent à des danses typiques du village Baka

L’ONG dénonce que le traitement des indigènes était loin d’être adéquat, vous demandant de cesser de les utiliser en tant que “singes équitables”. Ils ajoutent que en montrant cette vision stéréotypée du pays, ils font “beaucoup de mal” à la réalité qu’ils vivent. L’organisation non gouvernementale défend que la journée de la ville est très différente de celle diffusée à la télévision. Par exemple, ils soulignent que les vêtements qu’ils se montrent ne sont pas ceux qu’ils portent régulièrement, laissant entendre qu’ils auraient été imposés par la production.

Pour le prouver, ils joignent une photo d’un des protagonistes du programme affirmant qu’il n’appartient pas à cette ville, mais à une autre. Ils le font avec foi, car Zerca et Lejos ont déjà eu un accord avec lui auparavant. Avant cet appel des réseaux sociaux, plusieurs personnes ont également manifesté leur rejet de ce qui a été diffusé dans l’émission de Four. Certains ont convenu que pour Jesús Calleja “le monde est un parc à thème” ou que “tout ne va pas pour le public”. De même, il y a des utilisateurs qui ne pensent pas que l’homme des deux images est le même, ou que l’intrusion du programme dans la ville est tellement exagérée.

C’est ainsi que les gens de la jungle du # Cameroun s’habillent et donc ils les habillent pour @ Planeta_Calleja. @ Jesuscalleja @cuatro, s’il vous plaît, arrêtez d’utiliser ces gens comme des singes équitables et favorisez la vision stéréotypée de l’Afrique. Vous faites beaucoup de mal. @ Asieretxeandia # CallejaAsier #PlanetaCalleja pic.twitter.com/U5TM15tLwC

– ZERCA Y LEJOS (@ZERCAYLEJOS) 29 janvier 2020

L’avis d’Asier

Asier Etxeandía, protagoniste de cette livraison, ne pensait pas le même enregistrement du programme. Après avoir vécu dans le village des pygmées Baka et avoir participé à leurs activités, il a avoué très reconnaissant à la caméra que cette expérience était “la chose la plus désinvolte qui me soit arrivée dans ma vie. ” Le voyage, comme les autres invités, a permis de confesser avec Calleja les aspects les plus personnels de sa vie de famille, ses rêves d’acteur ou les brimades qu’il a subies dans son enfance à l’école.

