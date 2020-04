Une opinion négative à l’égard du gouvernement prévaut dans les réseaux en raison d’une pandémie

Mexico.- L’agence spécialisée dans l’analyse des médias numériques, Metrics, a présenté son évaluation de l’activité hebdomadaire et cumulative des conversations dans le cyberespace autour de la pandémie de coronavirus au Mexique.

Dans l’analyse correspondant à la période du 21 au 27 avril, il souligne que l’attitude générale dans les conversations dans les médias numériques envers le gouvernement du président López Obrador dans le cadre de la pandémie de COVID-19, est largement négative.

Sur 100% des conversations, 42% se sont révélées négatives envers le gouvernement fédéral, contre 22% positives et 36% enregistrées de manière neutre ou simplement informative.

Pendant la période indiquée, la discussion sur les réseaux sociaux du rapport du sous-secrétaire à la Santé, Hugo López Gatell, lorsqu’il a déterminé le début de la phase 3 de l’urgence sanitaire, s’est démarquée en termes de nombre de publications.

Il y a également eu un pic de conversations et de publications avec le décret d’octroi de crédits aux PME par le président López Obrador.

D’autres événements qui ont généré une augmentation des conversations sur les réseaux sociaux ont été les déclarations de l’ancien président de l’Uruguay, José Alberto Mujica, qui a souligné López Obrador, président du Mexique, comme responsable de la croissance de la pandémie.

Le dernier pic enregistré cette semaine a été généré par Irma Eréndira Sandoval, chef du ministère de la Fonction publique et première membre du Cabinet présidentiel infectée par le virus COVID-19.

Au total, 73 tendances ont été enregistrées au cours de cette période, avec plus de 600 000 publications sur Twitter, plus de 13 000 nouvelles publiées et plus de 60 000 publications sur Facebook.

En général, les conversations avec le plus de mentions concernent le gouvernement fédéral, la crise sanitaire, López Obrador, les médecins à risque, le plan de relance économique, la participation des hôpitaux privés pendant la crise, entre autres.