Une pandémie unit des artistes pour guérir les gens: UdG

Igor Lozada, directeur de la diffusion culturelle à l'UdG

De l’écriture

Journal La Jornada

Vendredi 10 avril 2020, p. 6

Les fortes conséquences de la crise sanitaire sur l’art et la culture se traduisent par l’annulation des concerts et des expositions, la fermeture des théâtres et des musées et la suspension des activités d’éducation artistique; des actions à fort impact sur les revenus des travailleurs de ces secteurs.

L’Université de Guadalajara (UdG) suit de près ce processus, fournit des ressources et des infrastructures et, en même temps, encourage l’analyse et la réflexion pour proposer des solutions concrètes.

Igor Lozada, directeur de la diffusion culturelle à l’Université de Guadalajara, fait référence: «Nous sommes dans une fuite sociale et il est temps de repenser et de rechercher des actions de résilience.

«L’un des principaux objets d’art est annulé: le face à face. Cela nous oblige à repenser que les arts doivent générer la santé et le bien-être émotionnellement, mentalement et dans une coexistence saine entre les gens et, je pense, ce qui s’est passé, c’est que tout s’est arrêté pour quelque chose que personne ne s’attendait. Et au milieu de cette confusion, nous nous demandons tous comment payer le super? Chez Fimpro, nous avions l’information que la consommation de streaming dans la musique, depuis le début de la pandémie, a chuté de 21%, ce qui signifie que les habitudes, les coutumes ont changé. Contre quoi es-tu en compétition? Amazon, Twitter, Facebook, Youtube? L’utilisation de ces plateformes est comprise comme un débouché, et les arts, on le sait, n’ont jamais aggloméré de communautés du point de vue numérique. Mais en ce moment, lorsque vous êtes dans l’angoisse et la peur, vous devez vous relier à votre environnement et, par excellence, l’art est ce qui vous guide pour trouver cette résilience. Et tout comme les infirmières et les médecins sont formés pour faire face à la pandémie, les artistes sont appelés à guérir les gens. »

Igor Lozada, également secrétaire du Conseil d’administration du Festival du film, annonce certaines des actions déjà organisées: Nous informons les musiciens de tout ce qui se passe dans le secteur; C’est comme une plaque tournante de l’information: si un soutien est apporté, quel type de bourses et quelles initiatives sont autour du fonds. Et nous avons lancé une enquête, car l’une des actions que nous avons est de générer un recensement pour savoir qui fait partie de l’écosystème en général et combien d’argent serait nécessaire pour y faire face. Et à partir de là, plusieurs initiatives ont vu le jour et, parmi celles-ci, Alejandro Fernández a créé une chanson en hommage à Joan Sebastian et les redevances seront reversées. Nous travaillons sur les bases pour définir à qui et comment elles seront livrées et à quel moment. Mais, aussi, nous devons penser à l’économie collaborative, sûrement dans les programmes d’éducation, nous allons avoir besoin de spécialistes pour concevoir du contenu afin que nos adolescents et nos enfants ne soient pas absorbés par l’ordinateur, travaillant uniquement pour l’école, car ils auront besoin de moments de créativité Isolément, c’est pourquoi, dans les arts, vous devriez réfléchir aux types de contenu que nous allons concevoir pour la coexistence et aux changements d’habitudes que nous allons subir dans les mois à venir.

Support minimum

Pour atteindre l’objectif de soutenir les artistes au quotidien, un appel à l’embauche immédiate sera ouvert en avril et mai.

Nous générons ce revenu minimum indispensable, et bien qu’il nous ait fallu à la fin d’un appel pour commencer le mois de mai, nous sommes maintenant prêts à fournir ces garanties, mais comme il ne sera pas en personne, nous allons générer un autre programme pour pouvoir inclure des personnes directement au développement de l’art et de la santé. Nous y travaillons. Nous ne partons pas en vacances, a-t-il dit.

Les actions spécifiques annoncées par l’Université de Guadalajara sont: le soutien aux artistes touchés par les annulations; support comme garantie de fonctions, barre de programmation numérique et création d’une nouvelle fenêtre d’opportunités et programme santé et culture.

