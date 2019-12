Une parodie amusante – / Film

Pour moi, le film de Richard Curtis en 2003 L'amour en fait est à moitié «un plaisir coupable avec des scintillements et des floues gagnées» et à moitié «un produit encombré de son temps avec des problèmes qui se démarquent». 16 ans après sa première théâtrale, Love Actually représente la joie des Fêtes pour certains et le roulement du regard pour ceux qui ne trouvent pas leur comédie romantique. Il tisse une toile lâchement filetée de neuf paires qui poursuivent, maintiennent et sauvent leur amour – principalement romantique mais quelque peu platonique – alors que Noël se glisse au coin de la rue. Il abrite un spectacle de célébrités: Martine McCutcheon, Alan Rickman, Emma Thompson, Liam Neeson, Colin Firth, Rowan Atkinson, Bill Nighy, Hugh Grant, Billy Bob Thornton, Laura Linney, Keira Knightley et Andrew Lincoln.

Vient maintenant L'amour en fait? La parodie musicale non autorisée dans l'espace douillet du Théâtre Jerry Orbach. Il demande: «Le film est-il une tragédie? Peut-être une comédie? Ou un plaisir coupable ou ça en vaut la peine? "

Pour ceux qui n'ont pas vu le film, ne vous inquiétez pas – le premier numéro "Is Love Actually …" expose l'essentiel: "C'est un film de montage avec des célébrités (et) des tomates pourries score de 63." Le livre accrocheur et les paroles sont écrits par Bob et Tobly McSmith, le couple responsable des parodies musicalisées comme The Office !, Friends !, et Full House the Musical !. Le réalisateur Tim Drucker caffine la direction folle pour une course serrée de 90 minutes, Basil Winterbottom fournissant la musique et Brooke Engen la chorégraphie.

Kayla Catan, Daniel Hayward, Eric Peters, Joyah Spangler, James Parks, Tony Tillman, Meg Halcovage et Thanos Skouteris tournent tous entre les nombreux rôles. Les joueurs s'appuient principalement sur les noms des célébrités du film – comme Walking Dead Guy ou Mr. Bean – parce qu'ils sont plus faciles à garder un œil sur tout le long. Le Premier ministre de Rom Com, Hugh Grant, a une rencontre mignon avec son secrétaire autour des pâtisseries. Liam Neeson se languit de sa femme décédée et est laissé encadrer son beau-fils pour courtiser un camarade de classe. Il est ami avec Emma Thompson (comment?), Qui est là avec sa franchise et elle est mariée à Alan Rickman… En fait, elle est mariée à Severus Snape de Harry Potter. Oui, Snape est dans celui-ci, parce que pourquoi pas? Et Billy Bob Thornton est le président américain.

La musique vérifie les rythmes parodiques, avec des cris à Taken, Sling Blade et Walking Dead, soulignant que Kiera Knightley avait 18 ans et jouait une mariée, Freudian gags sur l'attraction romantique, des questions déroutantes (encore une fois, donc comment les personnages d'Emma Thompson et Liam Neeson sont-ils devenus amis?), se moquant du dialogue hokier du film, Emma Thompson et Joni Mitchell ayant un duo de rêves de fièvre, une reconstitution de la tristement célèbre scène de cartes de repère et une apparition spéciale de Tiny Tim .

Parfois, le spectacle attrape des fruits trop bas, comme «Father Issues» giflé sur la motivation lubrique de la secrétaire de coucher avec Severus. Tout l'exotisme de Colin Firth qui aspire à sa femme de ménage portugaise est abordé sans être étoffé et mise trop sur le faux charabia portugais.

Mais le seul problème majeur qu'il ne résout pas – et finit par jouer terriblement droit – est le privilège de pouvoir incontrôlé et la honte de la salope minimisée du secrétaire du Premier ministre aux yeux de biche, qui n'avait aucun moyen de résister aux avances des présidents et ne l'a pas fait même donner un signe qu'elle a rendu la passe du président. Dans le film, le Premier ministre la transporte dans une autre position et se vautre dans le désespoir, pas vraiment pour protéger son honneur, mais parce qu'il sent qu'il l'a perdue et qu'il n'assure jamais sa chérie que ce n'est jamais de sa faute (pourquoi a-t-elle eu être le seul à présenter des excuses pour le comportement du président?). Mais plutôt que de saisir l'opportunité d'être subversif, le scénario exacerbe le problème en demandant au Premier ministre de renvoyer le secrétaire, puis de demander à la Reine d'Angleterre de réprimander le Premier ministre Hugh Grant pour avoir tiré une piste romantique, sans jamais faire référence au fait que Hugh Grant traité son amour de dame avec le droit de gars sympa.

Pourtant, beaucoup d'humour frappe. Dans le film, Colin, le Dieu du sexe (autoproclamé) qui trouve avec condescendance les femmes britanniques peu réceptives à ses avances, vit son fantasme de rêve de fièvre masculine en volant à Milwaukee, Wisconsin et s'accroche à un trio avec des blondes qui aiment son accent. Au cas où vous vous demandez comment un connard obtient son assholery récompensé par un trio dans le film, cette comédie musicale obscurcit l'explication: les blondes de Milwaukee sont après son rein plutôt que ses couilles. De plus, l'unique abat-jour noir en fonte abat la dominance blanche dominante de tous ces contes.

À son meilleur, c'est une frivolité amusante en toute sécurité. L'amour le plus puissant qu'il promeut est deux de ses héroïnes développant leur amour-propre et leur propre paix, la première en jouant un point droit et la seconde en offrant une réalisation révisionniste du souhait. Tout d'abord, Laura Linney a son numéro vedette, "Soudain, Laura Linney", où elle vient à la rescousse de son frère comme elle l'a fait dans le film. Deuxièmement, Emma Thompson lance sa ballade de puissance où elle affirme qu'elle trouvera une fin heureuse en dehors de son mariage. Et des moments comme celui-ci en valent la peine.

L'amour en fait? joue au Jerry Orbach Theatre au Theatre Center, 1627 Broadway jusqu'au 14 janvier. Pour plus d'informations, voir https://www.loveactuallyparody.com/

