Une partie du Bru-Crew part en tournée d’excuses

Alors que la saison touche à sa fin, deux des matelots impliqués dans le drame ci-dessous se sont excusés pour leur comportement dans la série. La saison a commencé avec des promesses alors que Bravo a vanté l’équipage comme étant le plus chaud à ce jour.

Alors que l’équipage était attrayant, certaines des actions venant des hommes sur le bateau ne l’étaient pas. Les fans étaient consternés par les commentaires et les comportements misogynes de l’équipe de deck, qui comprenait également le chef Kevin Dobson. Dobson a commencé la saison de la guerre avec le ragoût en chef Kate Chastain. Cependant, l’équipe de deck s’est jointe au bosun Ashton Pienaar, non seulement a fait des commentaires désobligeants à propos de Chastain, mais aussi du matelot de pont Rhylee Gerber.

Courtney Skippon, Brian de Saint Pern, Kevin Dobson, Tanner Sterback | Banque de photos Karolina Wojtasik / Bravo / NBCU via .

Le capitaine Lee Rosbach a juré de ne jamais travailler avec Pienaar après l’avoir vu en action cette saison. Alors que Pienaar s’est excusé, l’équipage et les fans notent un manque de sincérité dans sa livraison. Bien que l’équipe de deck et Dobson aient été traînés sur les réseaux sociaux, deux des matelots de pont s’excusent sur Instagram.

Il s’est excusé plusieurs fois sur les réseaux sociaux

Le matelot de pont Brian de Saint Pern a présenté quelques excuses sur Twitter. Il a dit qu’il regrettait d’avoir appelé Chastain une chienne après qu’elle l’ait appelé un yachtie. De plus, il s’est empressé d’expliquer sa position quand il est apparu qu’il avait “rompu” avec le ragoût Courtney Skippon par SMS.

Le jour de la finale, de Saint Pern a écrit un message de contrition. «Alors c’est ça… LA FINALE DE SAISON! Que puis-je dire… quelle expérience incroyable – le bon comme le mauvais », a-t-il partagé avec une photo. “Bien sûr, j’aurais fait certaines choses différemment, mais vous devez vous rappeler que c’est ma première saison de Under Deck et c’était certainement une courbe d’apprentissage MASSIVE.”

Il s’est ensuite excusé auprès de toute personne qu’il a blessée au cours du processus. «Pour ceux qui ont été blessés de quelque manière que ce soit, je suis vraiment désolé car ce n’était pas mon intention et je veux dire que du fond du cœur… ..💔 Et pour ceux qui m’ont soutenu, MERCI BEAUCOUP, JE VAIS N’OUBLIEZ JAMAIS ❤️ VOUS ÊTES TOUS INCROYABLES. Jusqu’à la prochaine fois……”

Tanner Sterback s’est joint à de Saint Pern pour s’excuser

Le matelot de pont Tanner Sterback a également publié un message d’excuses. Il a affirmé que la jeunesse et une courbe d’apprentissage étaient peut-être à blâmer. “Eh bien, terminons cette aventure sauvage, allons-nous,” commença-t-il avec une photo assise devant un panneau Valor illuminé.

«Une telle expérience incroyable d’être sur cette saison de Under Deck et de la faire jusqu’à la fin! C’est quelque chose que je n’oublierai pas ou ne prendrai jamais pour acquis. À tous ceux qui ont été touchés par mes actions, je m’excuse vraiment car c’était une courbe d’apprentissage si sauvage et ce n’était en aucun cas mon résultat souhaité de nuire ou de provoquer la colère de qui que ce soit, je suis encore jeune et j’apprends toujours à m’améliorer et ceux qui m’entourent. J’adore pouvoir rayer cela de ma liste de seaux et avoir une nouvelle appréciation pour ceux qui sont les plus proches de moi. »

Il a ensuite remercié ses ennemis et ses partisans avant de donner une prise à Yacht à voile sous le pont. «Merci à tous ceux qui détestent de faire de moi une personne plus forte et à mes sympathisants de partager leur grande énergie. C’était un beau flux et reflux d’émotions. J’espère que vous apprécierez tous la finale de ce soir à 9 / 8c uniquement sur @bravotv et assurez-vous de consulter la nouvelle série #BelowDeckSailing Beaucoup d’amour pour vous tous et bien sûr GVO. Yewwww 🤙🤙. ”

La réunion ci-dessous est diffusée sur Bravo le 10 février.