Une passion débridée! Apprenez quels parfums utiliser dans la chambre pour profiter en couple

L’aromathérapie peut améliorer n’importe quelle activité, en particulier l’intimité d’un couple

22 mars 202016: 04 heures

Les arômes sont une forme de communication profonde que les scientifiques étudient depuis des années, confirmant les différents effets qu’ils produisent sur le système nerveux. Dans cet article, nous vous montrons 4 arômes qui stimulent la passion.

Orange: Les arômes d’agrumes ont des propriétés relaxantes pour le système nerveux qui conditionnent l’individu et stimulent la passion. Certaines études indiquent que pour améliorer son effet séduisant, il peut être mélangé avec de l’essence de rose.

Cannelle: C’est un aphrodisiaque largement connu depuis l’Antiquité, il se présente sous différentes présentations et est généralement utilisé comme arôme pour stimuler la passion masculine et la virilité.

Roses: L’arôme de cette fleur célèbre a des effets aphrodisiaques, est largement utilisé dans l’industrie cosmétique et est l’un des parfums préférés des femmes dans les maisons de parfum.

Lavande: Les experts assurent que cette essence est la plus efficace pour réduire le stress et l’anxiété. Selon certaines études, cet arôme détend le corps et stimule la libido masculine.