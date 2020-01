Une peau éclatante! Rencontrez les aliments qui vous aideront à montrer un visage enviable

Le maintien d’une peau radieuse et hydratante nécessite plusieurs facteurs, tels que l’application d’une bonne crème, la consommation d’aliments riches en protéines et riches en vitamines.

26 janvier 2020

Si vous ne savez toujours pas quels aliments consommer pour avoir un teint d’envie, nous vous en donnerons ici une liste.

Orange

Le jus d’orange est très bon pour le teint, car en plus de vous rafraîchir, la vitamine C dynamisera le collagène de votre peau et en même temps “comblera” vos imperfections.

Yaourt

Pour plus d’effet, il est très important que vous mangiez le yaourt au lieu de l’utiliser comme masque. N’oubliez pas que cet aliment contient des probiotiques qui aideront à éliminer les toxines du corps, donnant à votre peau un meilleur aspect.

Chocolat noir

Un autre aliment qui améliorera la peau est le chocolat noir, car il le protège des dommages du soleil en le gardant hydraté.

Qu’espérez-vous les inclure dans votre alimentation? Rassurez-vous!