Une peau parfaite! Découvrez les bienfaits du riz pour éliminer les boutons

6 mars 2020

Le riz sera votre meilleur allié pour éliminer les boutons et contrôler la production de graisse dans la peau, et avec lui, vous éliminerez progressivement l’acné et les imperfections du visage. Cet ingrédient est si commun qu’il est probable que vous l’ayez déjà chez vous.

Il est important de mentionner que bien que les remèdes maison soient très efficaces, il est toujours bon de consulter un dermatologue de confiance, d’autant plus si vous avez la peau sensible ou que l’acné est très grave.

Masque au riz et au miel

Ce remède est très efficace pour éliminer l’acné, les boutons et les taches. Il est conseillé d’utiliser ce traitement quotidiennement jusqu’à l’obtention des résultats souhaités.

Ingrédients

2 cuillères à soupe de riz bien cuit (visqueux)

Une cuillerée de miel.

Préparation et utilisation

Dans un bol, placez le riz avec beaucoup d’eau et laissez-le bouillir sans ajouter aucun type d’assaisonnement, il est important de laisser le riz cuire jusqu’à ce qu’il ait une consistance collante et visqueuse.

Ensuite, vous devez prendre le riz et le mélanger avec la cuillerée de miel, jusqu’à ce que vous obteniez un mélange homogène, enfin vous devez appliquer ce masque sur la zone affectée et le laisser pendant 15 à 20 minutes.

