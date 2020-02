Une peinture murale de Banksy a été vandalisée en Grande-Bretagne et est maintenant protégée par une famille | INSTAGRAM

La famille qui possède une maison dans le sud-ouest de l’Angleterre où une œuvre de l’artiste Banksy est apparue le jour de la Saint-Valentin a couvert la fresque après qu’elle ait été vandalisée.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Une clôture temporaire a également été ajoutée samedi à la maison de Bristol et un circuit de surveillance fermé a été installé pour protéger le travail, qui montre une fille jetant des fleurs rouges avec une fronde.

Vous pourriez également être intéressé: Tilda Swinton confirme le protagoniste de l’adaptation de la série Parasites

L’insaisissable artiste a confirmé qu’il avait réalisé la fresque sur son compte Instagram le 14 février. Plus tard, le tableau a été peint avec un mot vulgaire.

Kelly Woodruff, la fille d’Edwin Simons, propriétaire de la maison louée où l’œuvre est apparue, a déclaré que la famille se sentait “fortement responsable” de veiller à ce que le public puisse en profiter.

Lire aussi: Silvia Pinal était un hôpital d’urgence, ils disent qu’elle ne pourra pas quitter l’hôpital

“En raison du vandalisme insignifiant contre le travail artistique, la famille a pris la décision très difficile de le couvrir pour essayer de le protéger”, a-t-il déclaré. “Toutes les mesures sont temporaires et nous demandons au public d’être patient pendant que nous élucidons le meilleur moyen de nettoyer les dégâts, le restaurer et le protéger pour l’avenir, afin que tout le monde puisse profiter du travail de Banksy. »

Banksy (Yate, Gloucestershire, 1974) est le pseudonyme d’un artiste d’art urbain britannique, connu pour sa mystérieuse identité. Il était dans le documentaire intitulé “Sortir par la boutique de cadeaux” mais les autres détails de sa biographie sont inconnus. Selon une étude de l’Université Queen Mary de Londres, publiée en mars 2016, Banksy pourrait être Robin Gunningham, un résident de Bristol.

Il a été impliqué dans le graffiti pendant le boom des aérosols de cette ville à la fin des années 80. Son travail, principalement des pièces satiriques sur la politique, la culture pop, la moralité et les ethnies, combine l’écriture avec des graffitis, des pochoirs et des modèles. Sa technique de pochoir est similaire à celle de Blek le Rat et à celle des membres du groupe anarch-punk Crass.

Banksy a reconnu l’influence de Blek le Rat, disant: “Chaque fois que je pense que j’ai peint quelque chose de légèrement original, je me rends compte que Blek le Rat a fait mieux, seulement vingt ans plus tôt.” Ses œuvres sont devenues populaires en étant visibles dans plusieurs villes du monde, notamment à Londres.

.