Une petite bouteille d’eau d’une femme en arrière-plan repérée par des fans – / Film

Prenez ça, Game of Thrones Starbucks cup. Petite femme juste un surpassé la célèbre erreur d’arrière-plan de la série HBO fantasy avec non pas une, mais deux bouteilles d’eau modernes assis à l’arrière-plan de Greta GerwigPièce d’époque nominée aux Oscars, dans l’attente de voler la scène à Timothée Chalamet. Désolé, Timmy.

L’un des éléments déterminants de l’adaptation étonnante de Gerwig à Little Women est sa scénographie détaillée – les maisons et les salles du plateau de tournage de l’Amérique de l’après-guerre civile regorgeant d’objets et de bibelots qui communiquent la chaleur écrasante du film. Mais peut-être pas assez détaillé.

Une passionnée de Little Women a repéré un hydroflask et une bouteille d’eau modernes assis en arrière-plan de la scène du film lorsque les sœurs de mars ont pris d’assaut la maison de Laurie (Chalamet) après qu’Amy (Florence Pugh) ait été punie par son professeur. Dans la photo de Chalamet regardant les filles énergiques traverser sa salle d’étude, vous pouvez repérer les deux objets modernes qui ne devraient pas être assis dans une maison du Massachusetts en 1861.

C’est la troisième fois que je revois les petites femmes et je viens de remarquer qu’il y a une gourde et une bouteille d’eau. pic.twitter.com/v3n4fOuCXV

Les bouteilles d’eau ont été repérées par Madelyn Rancourt, qui a publié l’image sur TikTok, où elle est devenue virale et diffusée sur Twitter. Rancourt suivrait avec une deuxième vidéo TikTok montrant les petites femmes stars Saoirse Ronan, Chalamet et Dern discutant de cette scène avec Gerwig pour une vidéo Vanity Fair, sans qu’aucune d’entre elles ne paraisse plus sage.

C’est un gros gâchis de la part de Gerwig et de son équipe, mais ce n’est en aucun cas la pire erreur d’accessoire à apparaître dans un long métrage ou une émission de télévision majeur.

