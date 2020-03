Une petite fille atteinte d’un cancer doit être séparée de son père par le coronavirus. Ils regardent par une fenêtre

Ce qui est nécessaire pour protéger la petite fille

Mila est une petite fille qui suit actuellement un traitement contre le cancer et sa famille a pris une décision qui n’a pas été facile. La petite fille est isolée de sa famille pour la protéger du coronavirus.

Mila est originaire d’Écosse et lutte contre cette maladie sévère depuis un an. Le 19 novembre, la petite fille a commencé à présenter d’étranges symptômes que sa mère a remarqués.

“J’étais fatigué et un peu pâle. J’ai pensé que je pourrais souffrir d’anémie. Le médecin a fait les examens de routine et voulait voir des ecchymoses sur le bas des jambes “, a déclaré la mère de la jeune fille à la presse locale.

La mère ne connaissait pas la gravité de ce qu’elle voyait chez sa fille et il y avait toujours de l’espoir en elle. “Je croyais toujours que j’étais probablement anémique et je voulais juste faire des tests à l’hôpital.”

Lorsque les tests sont revenus, rien n’était pareil, Mila souffrait d’une leucémie lymphoblastique aiguë. Ce type de cancer est très agressif et affecte les globules blancs et nécessite un traitement immédiat.

Mila a été hospitalisée pour commencer sa chimiothérapie intensive, la bataille contre le cancer a commencé.

En ces temps, sa sœur va à l’école et son père continue de travailler pour lequel sont exposés à COVID-19 et ils ont décidé de prendre leurs précautions. Mila ne peut pas risquer de s’exposer au virus. Son père et sa sœur Ils ont décidé de déménager temporairement pour prendre soin d’elle.

Au cours de cette quarantaine volontaire, Llynda Sneddon, la mère de la petite fille, a partagé plusieurs publications montrant des images touchantes de son père lui rendant visite quotidiennement à travers la fenêtre de ce qui était sa maison.

“Mon mari, qui travaille principalement seul, entre en contact avec le public et, comme beaucoup d’autres, nous devons payer les factures, une situation habituelle qui inquiète tant de familles et de personnes en ces temps”, explique Llynda, la mère de la fille, sur Facebook.

L’image de la petite fille embrassant le verre qui les sépare a conquis de nombreux utilisateurs de réseaux sociaux. Le message que la mère partage dans ses publications est très sérieux, appelle à prêter attention aux mesures de distanciation sociale et de respecter toutes les mesures sanitaires qui ont été imposées pour que la population potentiellement à risque soit plus en sécurité.

La prévention des infections est l’affaire de tous et nous pouvons également vous aider en prenant vos distances sociales. Partagez l’histoire de Mila pour sensibiliser le public.

