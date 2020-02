Une photo de Karol G fuit sur la plage qui lui permet de voir le soleil en portant le soleil C’est passé!

Karol G, recommence! Cette photo de la chanteuse a laissé tous ses fans stupéfaits.

24 février 2020

Karol G, a été caractérisé par un grand talent et un corps enviable, car à 29 ans, il reste l’un des cantates reggaeton les plus importants avec ses homologues Becky G et Natti Natasha.

La chanteuse est dans l’arène publique depuis 2006, jusqu’à ce jour et depuis, elle n’a cessé de se battre pour son rêve d’être célèbre dans la musique urbaine. Parmi les chansons les plus populaires de la chanteuse, nous soulignons les suivantes: “Maintenant, elle m’appelle”, “Ma mauvaise” et “Elle”.

Et comme si cela ne suffisait pas, la chanteuse a acquis encore plus de renommée après sa relation avec la chanteuse Anuel AA.

Récemment, nous avons trouvé dans les réseaux sociaux une photo qui a stupéfait tous ses fans, car dans l’instant vous pouvez voir la belle chanteuse se détendre un peu sur la plage.

Sur la photo, vous pouvez voir la belle Karol G, complètement immergée dans l’eau, posant son corps sur un sauveteur orange, montrant ses attributs féminins incroyables et attrayants.

