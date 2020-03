Une pièce sur la puissance du cinéma – / Film

Après une extension du MCC Theatre off-Broadway, l’épidémie de COVID-19 a forcé la fermeture anticipée de C.A. Johnson’s Tous les Natalie Portmans. C’est plus de deux semaines de public qui n’a pas pu découvrir cette production sous sa forme originale, ce qui est vraiment dommage. Mais comme le virus a forcé les New-Yorkais et autres visiteurs en quête de divertissement dans la ville à quitter les espaces publics, il les a rapprochés de formes plus intimes de consommation de divertissement – et assez proche du scénario du protagoniste de la pièce, Keyonna (Kara Young).

Je reconnais des éléments de sa vie parce que j’en ai vécu beaucoup moi-même. En tant que jeune de 16 ans en 2009 (oui, nous avons même exactement le même âge), nous n’avons pas eu trop de problèmes avec le travail scolaire de l’école, mais nous avons eu du mal à établir des relations avec les autres. Au lieu de cela, nous avons trouvé réconfort et confort à l’intérieur des boîtiers de DVD, apprenant l’empathie et la connectivité grâce aux personnages de films sur nos téléviseurs.

Mon identification avec Keyonna va plus loin, même si les similitudes de surface s’arrêtent là. Alors que j’ai grandi avec une structure familiale stable et la fortune de privilège en tant qu’homme blanc aisé, elle était une adolescente homosexuelle noire vivant incertain avec une mère célibataire qui luttait pour conjurer son alcoolisme pour garder un toit au-dessus de leur tête La récession fait rage à DC Keyonna appartient à plusieurs groupes traditionnellement marginalisés, et je ne prétends pas comprendre tous les obstacles et défis spécifiques auxquels elle est confrontée simplement parce qu’elle est qui elle est. Mais le cinéma est un grand égaliseur – quelque chose à regarder ces récits compacts de personnes forcées à jouer un rôle actif contre les défis et les conflits de leur vie peut fournir à quiconque se sent passif dans sa propre vie un substitut addictif.

L’unité clé d’identification de Keyonna, comme beaucoup d’entre nous, est la star de cinéma. Un artiste doué transcende un rôle et une performance. Nous nous voyons, nos vies, reflétées à travers eux. “Les grandes stars de cinéma construisent chacune une image qui est plus grande que leurs films individuels, même si elle relie ces films dans un récit de personnalité qui se déroule”, a écrit Ty Burr dans Gods Like Us, son livre incisif sur le développement des icônes cinématographiques. «Chaque star qui réussit crée un personnage et au sein de ce personnage est une idée. Les films ne sont que des variations de l’idée. » Pour Keyonna, le personnage dans lequel elle trouve l’identification la plus profonde est la reine écran titulaire Natalie Portman.

L’obsession persistante de Keyonna pour Portman déconcerte les membres de sa famille. Sa mère Ovetta (Montego Glover) veut savoir pourquoi elle n’est pas plus attirée par les films mettant en vedette des actrices avec lesquelles elle partage une couleur de peau, demandant pourquoi ils ne peuvent pas simplement regarder Set It Off ou un certain nombre d’autres films avec des dominantes noires majoritaires. Son frère aîné Samuel (Joshua Boone) veut savoir pourquoi le vaste collage mural d’actrices de Keyonna découpées dans des magazines présente presque exclusivement des actrices blanches, à l’exception notable de Whoopi Goldberg. Les premières scènes de All the Natalie Portmans montrent à quel point le comportement qu’ils se livraient autrefois a cédé la place à une tolérance à contrecœur.

Mais tous les «pourquoi elle?» la discussion qui imprègne le début de la pièce sert un but au-delà de l’établissement de personnages. C’est une discussion essentielle sur le fonctionnement du cinéma et pour qui il travaille. La fixation de Keyonna sur Natalie Portman et sa préférence pour les actrices blanches révèlent la rareté des opportunités disponibles pour les actrices de couleur dans les années 2000 et avant de jouer des personnages dans des situations quotidiennes et relatables. Trop souvent, les rôles des actrices noires en particulier (en particulier celles qui sont acclamées) se résument aux esclaves, aux travailleurs domestiques, aux toxicomanes ou aux criminels. Les préjugés implicites et le racisme structurel dans l’industrie du divertissement ont sévèrement contraint ces interprètes à construire le même genre d’image vedette que Natalie Portman.

Et pourquoi Natalie Portman, en particulier parmi les actrices blanches, fait-elle appel à une adolescente noire queer? À une époque où le «féminisme» n’était pas tout à fait devenu un cri de ralliement à l’échelle de l’industrie pour les actrices et les représentations sexistes de personnages féminins sévissaient toujours, Portman coupa à contre-courant. Ses personnages ont puisé dans une réserve de force, d’intuition et d’intelligence féminine pour se sortir de situations difficiles. Elle a résisté à la sexualisation manifeste de ses personnages, et même lorsque ses personnages ont dû manier cette partie de leur identité, ils l’ont habilement armée. Et Portman a bâti son identité de personne sur plus que sur qui elle jouait à l’écran; pendant le tournage des préquelles de Star Wars, elle a obtenu un diplôme en psychologie à Harvard.

Pour Keyonna, Portman existe non seulement comme un groupe de pixels sur un écran. C’est une amie imaginaire qui émerge des portes et autres portails dans un style situé quelque part entre le réalisme magique et le surréalisme. Johnson n’explique jamais vraiment comment fonctionne le mécanisme, et elle n’en a pas besoin. Nous reconnaissons immédiatement que Natalie Portman, incarnée sur scène par Elise Kibler, est à la fois un produit de l’imagination de Keyonna et pourtant entièrement réelle. Les cinéphiles, en particulier ceux qui aiment les films dès leur plus jeune âge, reconnaîtront sans aucun doute la place dans son esprit d’où émerge cette Natalie Portman. Les films et les artistes qui les rendent possibles ne sont pas une trappe d’évasion. Ils sont une stratégie de survie.

Natalie, apparaissant dans des tenues emblématiques de ses rôles les plus reconnaissables, apparaît à la fin des scènes pour apporter une valeur tangible à la vie de Keyonna alors qu’elle se débat. Vêtue de son tutu Black Swan (une apparence légèrement anachronique étant donné que le film s’est ouvert un an après le début de la pièce), le cadre souple de Natalie aide Keyonna à coller une nouvelle découpe de célébrité sur le mur dans un endroit qu’elle a du mal à atteindre par elle-même. Natalie de Garden State, la manie de rêve de lutin maniaque, prête à Keyonna ses écouteurs pour jouer une mélodie qui la berce doucement pour dormir après une journée traumatisante. Star Wars Natalie brandit un sabre laser et apporte une seconde à Keyonna pour mener une bataille métaphorique contre des ennemis imaginaires. Ce sont des manifestations accrues de ce qu’un film et un interprète peuvent donner à ceux qui cherchent le refuge dans la fiction qui leur manque dans la réalité.

Mais alors que les conditions deviennent plus sombres alors qu’Ovetta lutte pour contrôler sa dépendance et que Samuel ne parvient pas à réprimer sa colère, Johnson nous montre les limites de ce que Natalie Portman peut faire – à la fois réelle et imaginaire. Les versions d’elle qui émergent proviennent d’histoires beaucoup moins triomphantes – Where the Heart Is, Anywhere But Here, V for Vendetta – et s’avèrent moins immédiatement utiles. Ces apparitions mettent en valeur la gamme exceptionnelle de Portman et la variété de récits avec lesquels elle s’est engagée, mais cela ne fait pas grand-chose pour Keyonna alors qu’elle regarde le baril de l’expulsion et de l’isolement. À un moment critique, Natalie va embrasser Keyonna, brisant apparemment la barrière entre réel et imaginaire une fois pour toutes.

Mais cela a l’effet inverse. Le moment force un calcul pour Keyonna et lui fait réaliser que Natalie n’est pas en mesure de résoudre tous ses problèmes. Les stars de cinéma, tout comme la culture dans son ensemble, ne peuvent pas changer le monde par leur travail seul. Mais ils peuvent changer une personne, et c’est peut-être suffisant. Ils peuvent nous ravitailler avec l’énergie et la motivation dont nous avons besoin pour traverser certaines des heures les plus sombres de la vie. Natalie Portman, telle qu’imaginée par Johnson et Keyonna, n’est pas seulement une figure ambitieuse. C’est aussi une source d’inspiration.

