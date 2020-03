Une pizzeria aide les chiots à adopter en plaçant leurs photos dans les boîtes

Nos héros du jour

Mary Alloy est propriétaire du restaurant «Just Pizza & Wing Co.» à Amherst, New York. Selon CNN, il est également bénévole à la Niagara Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA).

Entre ses deux emplois, il a été inspiré pour annoncer des chiots à ses clients. Il a obtenu la permission de la SPCA locale, qui a annoncé plus tard le partenariat avec LaRussa, coordinatrice de la SPCA, sur Facebook.

“Nous avons reçu énormément d’intérêt et de soutien de la communauté et au-delà depuis que l’histoire est devenue virale vendredi”, a déclaré LaRussa à CNN.

“Beaucoup de gens veulent commander une pizza juste pour avoir la photo du chien du refuge, d’autres pizzerias ont proposé de mettre des dépliants dans leurs boîtes à pizza, et beaucoup de gens étiquettent leurs amis et leur famille.”

Nous sommes si heureux de partager que nous avons fait équipe avec nos amis de Just Pizza & Wing Co. Amherst, NY Location pour vous aider…

Publié par Niagara SPCA le vendredi 28 février 2020

La première fois que nous avons vu cette idée, c’était une nouvelle lorsque «Fargo Brewing Company» a mis les chiens en adoption à travers leurs canettes de bière, mais Mary ajoute une touche: toute personne qui adopte un chien au volant recevra un bon cadeau 50 $ à sa pizzeria.

C’est une initiative qui devrait être reproduite dans plus d’endroits pour que les gens n’achètent pas, mais adoptent un ami à 4 pattes. Partagez ce grand geste d’amour pour les animaux.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: