Une plage mexicaine fermée à cause des coronavirus pour éviter les infections

Une plage mexicaine fermée pour cause de coronavirus pour éviter les infections | Instagram

Pour prévenir les infections à coronavirus, les autorités ont fermé indéfiniment Plage de Miramar, à partir d’aujourd’hui.

Malgré l’alerte sanitaire, des bus touristiques sont arrivés tôt de la majorité de Nuevo León, une entité où 12 cas ont été confirmés de covid-19.

Selon une déclaration de la municipalité de Madero City, la fermeture se fait d’une manière préventif face à la pandémie.

Cela pourrait vous intéresser: le président d’El Salvador évite d’atterrir un avion mexicain avec un coronavirus

“Être Plage de Miramar la deuxième destination touristique la plus visitée par la route, après Guerrero, et où le tourisme de différentes parties de la république et de l’étranger arrive, le gouvernement municipal de Ciudad Madero a pris la décision de fermer ce centre de loisirs familial, à titre de mesures préventives de santé public “, a informé l’autorité dans un libérer.

Le personnel de la Garde nationale, ainsi que des éléments Protection civile, Ils ont soutenu la fermeture de cette promenade qui devait attirer jusqu’à un million de visiteurs pendant les vacances de Pâques.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

“Les accès à Playa Miramar seront fermés, ainsi que le parc du bicentenaire et d’autres zones de loisirs pour éviter les foules”, indique le document.

La déclaration ne précise pas quand cela pourrait être retiré. fermeture.

Jusqu’à présent, le Secrétaire de Santé de Tamaulipas n’a pas confirmé de cas de coronavirus dans l’état et un seul patient suspect est examiné à Tampico.

#COVID ー 19mx

Et soudain nous nous sommes réveillés un jour et tout a changé …

À Disney, la magie est morte.

Le mur chinois n’était pas si fort.

Maintenant New York s’il dort,

et aucune route ne veut conduire à Rome,

Un virus se couronne comme le propriétaire du monde et nous avons réalisé notre fragilité. pic.twitter.com/m8KLk7Ndj0

– ᗩᖇᗯE ᑎ ᒪᗩ E ᒪᖴᗩ ‍♀️ (@UnaElfaDice)

16 mars 2020

Les camions de tourisme qui ont essayé d’entrer dans le trajet sont retourné, ainsi que des véhicules privés.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

La pandémie est originaire de Chine, après plusieurs jours elle est devenue très infectée, paniquant un peu, on dit que ce virus a un période d’incubation de quatorze jours avant de présenter des symptômes.

C’est presque immédiatement que les vols internationaux ont à voir avec des contagions immédiates en tant que touristes La Chine ils se sont rendus dans leur pays d’origine, où malheureusement de nouveaux symptômes ont commencé après quelques jours. COVID-19 a été nommé pandémie mondiale.

Lire aussi: Kristofer Hivju testé positif pour le coronavirus

.