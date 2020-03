Une prison verticale conduit une allégorie / film tordu

Il existe d’innombrables films de science-fiction qui servent d’allégories provocantes sur la société dans son ensemble, allant de la métropole classique de Fritz Lang en 1927 au quartier 9 de Neill Blomkamp à partir de 2009 et bien plus encore entre et au-delà. Netflix nous en amène un autre d’Espagne en tant que directeur Galder Gaztelu-Urrutia.

La plateforme se déroule dans une prison verticale où les détenus sont affectés à un niveau et contraints de rationner la nourriture à partir d’une plate-forme qui se déplace entre les étages. Les étages supérieurs reçoivent des festins exquis tandis que les niveaux inférieurs deviennent de moins en moins à mesure que la plate-forme de repas se résume à eux. Bien sûr, c’est un peu sur le nez, mais si vous regardez la bande-annonce de The Platform, vous verrez que cela semble exceptionnel.

La plate-forme remorque

Voici une description détaillée du film de Fantastic Fest, où le film a été présenté en automne dernier:

Quand nous rencontrons Goreng (Ivan Massagué), il vient d’arriver sur The Platform et a été affecté au niveau de l’ancien Trimagasi (Zorion Eguileor) qui lui explique les règles: les niveaux sont assignés au hasard, ceux du niveau supérieur mangent et ceux du niveau inférieur doivent se battre pour survivre. Bien que Goreng soit réticent au début à accepter le système dans lequel il se trouve, il ne faut pas longtemps avant que son instinct de survie ne se déclenche, déclenchant une bataille qui s’enroule jusqu’au cœur de ce que signifie être un être humain.

Si vous obtenez des vibrations de Snowpiercer de ce film, c’est normal. Il a une approche similaire de la classe, mais une critique de JM Mutore à Birth.Movies.Death dit qu’il s’agit plus d’un compagnon que d’un copieur:

«Snowpiercer (une autre science-fiction dystopique confinée aux objectifs proto-socialistes) est devenu un point de comparaison évident, mais je pense que The Platform est moins un dérivé et plus un compagnon de ce film. L’accent mis par le film sur la volatilité de The Pit – le fait que quiconque dans les étages supérieurs puisse se retrouver dans les étages inférieurs pendant la nuit et vice versa – est un contraste frappant avec le système de castes efficace et résilient du Snowpiercer. Le fait que les deux institutions soient finalement résistantes au changement est la plaisanterie noire au cœur de The Platform. »

Pendant ce temps, notre propre critique de Meredith Borders au Festival international du film de Toronto le décrit comme Cube rencontre Don Quichotte. Elle a écrit:

“Le travail de caméra de Gaztelu-Urrutia est suffisamment inventif – son rythme bien rangé, son ton assez intelligent, ses performances suffisamment engageantes – pour que nous ne nous lassions pas de voir les mêmes quatre murs et quelques visages tout au long du temps de fonctionnement de la plateforme. Pour être si profondément sombre, le film est étonnamment drôle et réfléchi, et il a une merveilleuse énergie sournoise… “

Compte tenu de toutes les absurdités qui se produisent aux États-Unis (et partout dans le monde) en ce moment, cela ressemble à l’histoire parfaite en temps opportun. Les milliardaires continuent de contrôler et de ruiner le monde pour nous tous, et tous les autres essaient désespérément de conserver ce qu’ils peuvent. C’est peut-être une allégorie, mais elle n’est pas trop éloignée de la guerre de classe à laquelle la société est confrontée tous les jours.

La plateforme tombe sur Netflix sur 20 mars 2020.

Articles sympas du Web: