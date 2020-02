Une réplique du Titanic naviguera en 2020. Elle fera le même parcours que l’original.

La société Blue Star Line ramène le titanic.

Un magnat australien a rendu possible le retour du Titanic après tant d’années et naviguera en 2020. La réplique est exacte (à la fois en taille, architecture, distribution par classes, cabines et services) de ce qui est devenu le plus grand navire du monde mais avec tout le confort du 21e siècle.

Le navire ferait des voyages réguliers entre l’Angleterre et New York en été et ferait des croisières à travers le monde le reste de la saison.

La meilleure chose à propos du voyage est que lorsque vous payez votre billet, cela comprend un kit avec des vêtements de style 1912 pour que vous vous sentiez comme dans le titanic original.

Soyez assuré que rien ne se passera comme dans l’original. Ce nouveau bateau a toutes les mesures de sécurité actuelles, en plus de il aura 3 000 canots de sauvetage, plus du double de l’original avec 1200.

Sa capacité sera la même que l’original: 2 400 répartis en trois classes et 900 membres d’équipage au sein de l’état-major.

Bien que le prix des billets soit inconnu, tout indique que ce sera une expérience que beaucoup peuvent se permettre.

