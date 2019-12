Une représentation positive rare – / Film

Les débuts de l'Internet ont apporté avec lui une représentation reconnaissable et souvent critique du fandom dans la culture populaire. La représentation la plus familière de l'éventail moderne est une gracieuseté de The Simpsons, avec son personnage obèse Comic Book Guy. Sans doute, c'est aussi l'une des représentations les plus insultantes des fans, car le gars de la bande dessinée autrement sans nom est inutilement obsessionnel, sournois, immature, solitaire et virginal. Mais le fandom prend de nombreuses formes, et une forme célèbre son 20e anniversaire ce mois-ci dans un package surprenant.

Les fans sont un élément clé de l'une des grandes comédies modernes, Galaxy Quest, une histoire entièrement consacrée à la culture de science-fiction et à ses passionnés. Mais les fans de Galaxy Quest sont traités avec beaucoup plus de gentillesse que vous ne le pensez.

Par Grabthar’s Hammer

Galaxy Quest est une comédie de science-fiction vraiment distincte, un film autant sur lui-même que sur une véritable aventure. Tim Allen joue Jason Nesmith, l'acteur principal d'une émission de télévision des années 1970 appelée Galaxy Quest, où l'acteur a joué le capitaine héroïque d'un vaisseau spatial. À chaque épisode, le capitaine et ses collègues de l'équipage se sont mêlés à divers extraterrestres, résolvant les choses en un seul versement pour continuer à explorer les confins de l'espace. Des décennies plus tard, le spectacle existe en tant que présence lors de conventions animées par des fans où des acteurs comme Nesmith respectent consciencieusement s'ils signent des autographes, sourient pour les caméras et déplorent autrement leurs existences ternes. (Notamment, au début, le Nesmith perpétuellement vain est le seul acteur qui prospère.) Un jour, Jason est rencontré par un groupe de véritables extraterrestres sous forme humaine qui croient que Galaxy Quest est réel, et demandez à Jason ( et finalement l'équipage) pour les aider à combattre un extraterrestre cruel qui attaque leur peuple.

Le film Galaxy Quest est bien sûr un riff direct sur Star Trek et sa progéniture. Il n’est pas nécessaire de regarder attentivement pour voir Jason Nesmith comme une version plus jeune de William Shatner. Alexander Dane (le regretté Alan Rickman), un acteur britannique formé en théâtre qui n'a jamais été vu sans son couvre-chef extraterrestre, pourrait facilement être une pièce grincheuse sur Sir Patrick Stewart. La liste est longue, mais la connexion Star Trek mérite d'être soulignée en raison de sa base de fans. Les fans ont gardé l'esprit de Star Trek vivant après l'annulation de la série par NBC en 1969. Peu de séries de science-fiction de trois saisons ont donné lieu à une série animée, à plusieurs émissions en direct et à plus de dix longs métrages .

Mais les fans étaient aussi un bouc émissaire facile à se moquer une fois que Star Trek est devenu une force culturelle plus imparable. Un an seulement avant l'arrivée du premier spin-off TV en direct, Star Trek: The Next Generation, Shatner est apparu dans Saturday Night Live en tant qu'hôte (lié à la sortie du quatrième long métrage, Star Trek: The Voyage Home) . Dans une esquisse, Shatner apparaît comme lui-même lors d'une convention de fans où il est assailli par des nerds stéréotypés essayant de lui faire clarifier des détails mineurs sur les anciens épisodes de la série. Tout culmine quand il leur crie avec colère de "Get a life!" Au mieux, les fans étaient une épée à double tranchant pour Star Trek: ils ont maintenu le spectacle vivant avec leur passion, mais cette même passion a souvent dépassé celle des gens qui font le spectacle.

Par les fils de Warvan

Il est parfaitement logique que Galaxy Quest intègre la relation difficile entre les fans et les artistes. Nesmith et le reste de «l'équipage» du protecteur fictif NSEA sont souvent perdus lorsqu'ils tentent de clarifier aux extraterrestres thermiens que les «documents historiques» de leurs supposés exploits ne sont pas de véritables aventures mais des histoires fictives. Thermian (Enrico Colantoni, dans une performance vraiment merveilleuse et décousue) répond à un moment donné: «Vous parlez de… tromperie. Lies! "Vraisemblablement, il serait plus facile pour les humains de mieux clarifier les choses à leurs collègues fans humains, mais même c'est un défi.

Bien que l'émission télévisée Galaxy Quest aurait probablement inspiré beaucoup de fans plus âgés au moment des événements du film, les fans que nous voyons dans le film sont largement personnifiés par seulement quelques adolescents, y compris Brandon (Justin Long, dans ses débuts au cinéma), qui connaissent les tenants et les aboutissants du NSEA Protector. Au début du film, avant que Jason et le reste de l'équipe ne soient téléportés dans l'espace, Brandon et ses amis maladroits mais pas impolis sont aux prises avec un «Get a life! Jason. (Sa diatribe survient après que Jason a écouté une conversation entre deux gars sournois se moquant de la base de fans de Galaxy Quest et Nesmith lui-même.) Vous pourriez dire que Brandon et ses amis … enfin, ont probablement besoin d'avoir une vie, mais l'important choix de scénario ou de casting est de les faire tous des adolescents. Nous voyons quelques fans adultes, comme un habillé en Dr. Lazarus de Dane, mais la plupart des fans qui ont du temps d'écran sont des enfants qui semblent innocents et doux. Ils peuvent être ringards, mais leur passion n'est ni caillée ni méchante.

Plus précisément, ces mêmes fans sont la clé du sauvetage de Nesmith, Dane et des autres acteurs de Galaxy Quest. Dans la deuxième moitié du film, Nesmith et l'acteur Gwen DiMarco (Sigourney Weaver, dans un choix de casting tordu qui se moque de son travail de genre passé) travaillent en équipe pour trouver un mystérieux appareil appelé Omega-13. Dans l'histoire de l'émission, l'appareil Omega-13 a été mentionné mais n'a jamais été montré ou décrit dans son intégralité, donc même les fans ne savent pas avec certitude ce qu'il est censé faire. Jason et Gwen ne savent pas comment traverser les entrailles inférieures du navire, et heureusement, Jason est en mesure de contacter Brandon pour que l'enfant les guide tout au long du processus. Cela mène à un setpiece particulièrement drôle car Jason et Gwen doivent plonger à travers une série d'appareils de déchirure de métal qui semblent exister uniquement pour être un obstacle terrifiant au lieu d'avoir une utilisation réelle sur le navire. Brandon ignore l'existence de ces chompers, mais Gwen en particulier est furieuse. «Cet épisode a été mal écrit!» Crie-t-elle.

N'abandonnez jamais

Comparez la façon dont Galaxy Quest traite les fans à la façon dont un certain nombre d'autres objets de la culture pop traitent les fans. Quelques années plus tard, il y a la comédie scandaleuse Jay et Silent Bob Strike Back, dans laquelle les fans qui se moquent des films de Kevin Smith sont fustigés, avec les personnages-titres allant littéralement dans les maisons des fans critiques pour les battre pour avoir dit des choses méchantes à leur sujet en ligne. Même dans des plats récents comme Rian Johnson’s Knives Out, les tendances des détracteurs vocaux de son film précédent, Star Wars: The Last Jedi, se manifestent sous la forme de secousses de droite à droite. (La douleur de Johnson a beaucoup de sens, au moins. Vous n'avez peut-être pas entendu, mais les gens en ligne ont des opinions bien arrêtées sur The Last Jedi, et sont plus qu'heureux de les partager avec le scénariste / réalisateur, qui les prend avec grâce admirable.)

À bien des égards, tout cela remonte à la façon dont le gars de la bande dessinée agit sur Les Simpsons dans l'un de ses meilleurs épisodes, "The Itchy and Scratchy and Poochie Show". En regardant le programme éponyme avec le nouveau personnage à haute voix Poochie, le gars de la bande dessinée le surnomme, célèbre: «Pire. Épisode. Jamais. "Et implique qu'il est dû pour son temps à regarder le programme au fil des ans. (Sans aucun doute, les actions du personnage sont censées refléter celles des super-fans des Simpsons qui se sont aliénés avec le spectacle au fil du temps.) Dans le contexte du spectacle, nous sommes censés voir le gars de la bande dessinée comme intitulé et mal tourné, et sans un coup de nuance, même si le personnage de Poochie est agaçant et une tentative cynique de calmer les fans.

C'est donc une bouffée d'air frais que Galaxy Quest est le rare cas d'un objet de la culture pop qui dépeint des fanboys sans être cruel envers eux. Brandon, pour sa part, est une sorte de geek désespéré – lorsque nous le rencontrons pour la première fois, nous apprenons que lui et ses copains avaient réuni assez de pâte pour amener Jason à visiter leur maison, bien qu'il soit guidé par les Thermians. Mais aussi maladroit qu'il soit (même en réprimandant sa mère pour lui avoir fait sortir les poubelles au lieu d'aider l'équipe de la NSEA), Brandon aide à sauver la situation. Quand Jason lui rend hommage à Galaxy Quest, c'est un moment mérité véritablement triomphant. Les fans sont eux-mêmes devenus membres d'équipage, à juste titre.

Ne jamais se rendre

Il est peut-être normal que les fans entourent Galaxy Quest de la même manière qu'ils ont entouré l'émission dans le film. Le mois dernier, un nouveau documentaire réalisé par des fans, Never Surrender, est arrivé pour commémorer le 20e anniversaire du film. Et au cours des dernières années, il a été question de parler d'une émission télévisée Galaxy Quest du comédien et écrivain Paul Scheer. Si ce spectacle se concrétise, ce sera parce qu'il y a suffisamment de fans passionnés. (En tant que fan dévoué du film, je dois admettre que je me méfie. Ce qui rend le film si spécial, c'est sa distribution d'ensemble. Rickman, malheureusement, ne peut faire partie d'aucun suivi, et réunir le reste de l'équipe pourrait être un peu difficile.)

Galaxy Quest n'est pas entièrement un film sur les fans – une grande partie de l'humour vient du fait que presque tout le monde dans la distribution de la série n'a pratiquement aucune conscience ou mémoire de la série elle-même. L'exception majeure serait Guy Fleegman, le personnage de type chemise rouge joué par Sam Rockwell, dans le genre de performance comique brillante qui aurait dû lui valoir une nomination aux Oscars. Aussi terrifié que Guy soit, il est aussi le plus averti des membres de l'équipage, à un moment donné, les réprimandant pour leur mauvais comportement face au danger: "Avez-vous déjà regardé la série?" Mais la façon dont le film traite les fans rend presque on dirait que Galaxy Quest a été fait par des fans.

Un autre film de différents cinéastes aurait peut-être méprisé les fans d'un spectacle de type Star Trek. (Cela aurait été une impulsion facile et compréhensible.) Mais Galaxy Quest, maintenant âgé de 20 ans, a conservé son charme charmant parce qu'il n'est jamais mesquin. La prémisse même du film ressemble au genre de fan-fiction que les fans de Star Trek auraient pu préparer quand, contrairement à une histoire calculée racontée par des gens qui tournent en dérision quiconque exprime sa passion pour la culture populaire. Galaxy Quest est un film hilarant, bien sûr, mais c'est aussi un film fait par amour pour les personnes qui l'ont voulu exister.

