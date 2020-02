une “réunion” et se terminant le 16 février

«Le temps de la remise», la réalité exprimée par Telecinco le dimanche soir depuis le début de l’année, arrive à son terme. L’espace a déjà annoncé la mécanique des galas restants, qui ne serait en principe que de deux, afin de désigner le lauréat du prix de 30 000 euros.

Anabel, Dinio, Kiko, Pol, Gianmarco et Maestro Joao jouent la mallette convoitée, bien que seuls ces deux derniers soient en sécurité pour le moment. Parmi les quatre autres, un sera enregistré ce mercredi dans «Plus de temps de remise». Les trois candidats qui restent nominés joueront l’expulsion lors du cinquième gala que Telecinco diffuse le dimanche 9 février. Ce sera alors au moment de décider qui seront les finalistes du programme.

Jorge Javier Vázquez, présentateur de «Le temps de la remise»

Si “ Le moment de la remise ” suit la mécanique des dernières semaines, ce jour-là, il y aura une double expulsion et il y aura quatre finalistes, bien que l’équipe de Zeppelin TV puisse toujours préparer des surprises qui varient ce nombre. Ce même jour, en plus, il y aura la “réunion”, telle que définie par la chaîne. Il est prévu que les expulsés reviennent à la maison pour régler leurs comptes en suspens avec les finalistes, afin qu’Adara et Gianmarco reviennent se concentrer sur le rôle de la nuit.

La finale le 16 février

Tout semble indiquer que Mediaset Espagne maintiendra la stratégie de programmation qui a donné de si bons résultats tout au long du mois de janvier. Ainsi, «L’île des tentations» continuerait les mardis, jeudis et vendredis et la finale de «The discount time» aurait lieu le dimanche 16 février. La chaîne n’a cependant pas confirmé ces hypothèses.

De nouvelles inconnues seront ouvertes autour du programme présenté par Mónica Naranjo et Sandra Barneda. Alors que le dernier épisode de «L’île des tentations» correspondrait au jeudi 13 février, il ne serait pas surprenant que Telecinco décide d’exprimer son format du moment avec un ou plusieurs débats supplémentaires, dont l’émission conditionnerait la première de «Survivors 2020» prévue pour la troisième semaine du mois.

