Une romance interdite arrive à Hulu – / Film

Depuis qu’il a dirigé Brie Larson vers une victoire aux Oscars dans Room 2015, l’écrivain / réalisateur irlandais Lenny Abrahamson a été assez calme, ne réalisant que quelques épisodes d’une série télévisée intitulée Chance et un seul long métrage, le mystère d’horreur The Little Stranger de 2018, avec Domhnall Gleeson. Maintenant, Abrahamson est revenu dans son pays d’origine en tant que l’un des deux directeurs de Personnes normales, une nouvelle coproduction Hulu avec la BBC qui se concentre sur deux jeunes amoureux irlandais qui se retrouvent de part et d’autre d’un clivage de classe. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Remorque de personnes normales

Est-ce qu’il fait chaud ici, ou est-ce juste moi? Mec, ce spectacle a l’air sexy. Je sais que toute la dynamique «Roméo et Juliette» est un peu déployée, mais le roman à succès de l’auteur Sally Rooney, qui sert de base à la série, a été acclamé par la critique, donc je soupçonne qu’il se passe plus ici que ce que nous voyons dans cette bande-annonce. Les gens normaux se composerait de douze épisodes d’une demi-heure, avec Abrahamson aborder les six premiers et Hettie Macdonald (Doctor Who, Howards End) dirigeant les six derniers. Rooney sert d’écrivain sur la série, avec Alice Birch (Lady Macbeth, Succession) et Mark O’Rowe (Garçon A).

Daisy Edgar-Jones (Série télévisée War of the Worlds de 2019) joue le rôle de Marianne, et Paul Mescal (Bump) joue Connell, les deux amis / amants au centre de l’histoire, et la production a embauché de vrais étudiants qui fréquentaient le Trinity College de Dublin pour participer au spectacle. (J’ai visité le campus du Trinity College il y a quelques années pour découvrir la célèbre Long Room dans son ancienne bibliothèque; vous pouvez le voir à la marque: 54 dans cette vidéo.) Il convient que le monde «normal» soit dans le titre, car cela ressemble à l’une des choses traditionnelles les plus normales qu’Abrahamson a impliquées depuis des années. (Et je ne dirais pas exactement que le gars qui a fait Frank and Room est très soucieux de diriger des projets traditionnels.)

Voici le synopsis officiel de l’émission:

Basé sur le roman à succès de Sally Rooney, Normal People est une histoire d’amour exquise et moderne sur la façon dont une personne peut changer de façon inattendue la vie d’une autre personne et sur la complexité de l’intimité. Il suit Marianne et Connell pendant plusieurs années, alors qu’ils se lancent dans une romance récurrente qui commence à l’école et se poursuit à l’université, testant leur relation en explorant différentes versions d’eux-mêmes.

Normal People en première sur Hulu le 29 avril 2020.

