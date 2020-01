Une romance YA aussi légère qu’un nuage – / Film

Makoto Shinkai est un cinéaste dont le cœur réside dans le cosmos. Le réalisateur de Your Name regarde le monde à travers une lentille si vaste que parfois les humains peuvent s’y perdre – ses premiers films oublient le plus souvent le personnage et favorisent la crainte inspirée par les phénomènes naturels: averses de météores, typhons, le rythme immuable des saisons. Comme Hayao Miyazaki, à qui Shinkai a souvent été comparé comme le successeur de la légende de l’anime, Shinkai se plie à la puissance de la nature – bien que ses films n’aient pas un message politique aussi profond que celui de Miyazaki.

Les forces de Shinkai résident dans ses hommages animés à couper le souffle à la puissance de la nature, rendus dans de superbes animations photoréalistes, et les ondulations que les phénomènes naturels envoient pour affecter les petites personnes sur Terre. C’est pourquoi ses premiers films semblaient souvent froids et distants, et ses personnages décrivaient vaguement les gens. Mais avec le succès mondial de Your Name, Shinkai a acquis un sens de l’humour. Il a trouvé un os drôle, un parfait compromis entre son ambition cosmique et son écriture intime de personnage. Il oscille encore plus dans cette direction joyeuse avec Avec vous, une romance surnaturelle fantaisiste avec un message environnemental pointu qui est encore plus vibrant que son méga-hit de 2016, mais qui n’emballe pas tout à fait le même coup émotionnel.

“Vous allez faire un adulte ennuyeux”, explique Natsumi, étudiante et écrivaine, à Hodoka, la fugue adolescente et protagoniste de Weathering With You.

Weathering With You a un charme enfantin, qui retrace de manière ludique l’histoire d’un adolescent en fuite qui arrive dans un Tokyo hostile et baigné de pluie. Shinkai traite le sujet sérieux avec une main étonnamment légère, montrant le désespoir grandissant de Hodaka alors qu’il erre dans les rues de Tokyo à travers le premier d’une série de montages aux allures de vidéoclips. Mais quand la réalité vient à s’écraser, ce sentiment d’aliénation que Shinkai a si habilement affiché avant se glisse. Alors que le désespoir de Hodoka le rattrape, les rues de Tokyo se fondent dans une mondanité encore plus terrifiante que le «effrayant» ou « étonnantes »impressions qu’il a d’abord de la ville à son arrivée. Peut-être la chose la plus effrayante, déclare Weathering With You, est de ne pas pouvoir voir le monde avec l’émerveillement d’un enfant.

Mais Hodoka retrouve un nouveau souffle lorsqu’il rencontre une fille capable de changer la météo. Hina est une adolescente orpheline qui a acquis son pouvoir après avoir traversé un sanctuaire un jour de pluie tout en priant pour un dernier jour de soleil avec sa mère malade. Depuis, elle s’occupe de son jeune frère et a du mal à conserver un emploi à temps partiel bien rémunéré en raison de son âge. Lorsque Hodoka, qui enquêtait sur les rumeurs d’une «fille du soleil» pour une petite maison d’édition dans laquelle il avait obtenu un emploi, découvre sa situation, il a l’idée brillante de prêter ses services pour de l’argent. L’entreprise décolle et devient un succès majeur avec tout le monde, des enfants de la maternelle qui veulent jouer dehors aux hommes d’affaires organisant un festival de feux d’artifice, avec Hodoka, Hina et son frère précoce Nagisa devenant une équipe inséparable.

Weathering With You établirait inévitablement des comparaisons avec le chef-d’œuvre romantique cosmique de Shinkai, Your Name. C’est aussi une romance adolescente avec une touche surnaturelle, et se livre à des exploits spectaculaires de comédie visuelle et de séquences d’un autre monde à couper le souffle. Mais Weathering With You n’a pas tout à fait l’ambition émotionnelle de Your Name, favorisant plutôt une histoire pleine de premier amour qui surmonte toutes les sombres réalités auxquelles sont confrontées Hodoka et Hina. Il serait préférable de la décrire comme une tranche de comédie de la vie, ancrée autour des hijinks des deux familles trouvées colorées dont Hodoka fait partie: Hina et son frère, et les deux seuls employés de la société d’édition, Keisuke et Natsumi. Shinkai a parcouru un long chemin depuis les archétypes modérés de ses premiers films – les personnages animés de Weathering With You sortent de l’écran; du layabout louche avec un cœur d’or Keisuke, à Natsumi trop affirmée et enthousiaste, à l’école élémentaire playboy Nagisa. Et bien sûr, il y a Hina, la fille magique qui devient l’objet des affections de Hodoka, dont la souffrance noble et silencieuse reflète celle d’une héroïne Miyazaki (elle n’est pas sans rappeler Sheeta de Castle in the Sky).

Plus que votre nom, Weathering With You porte ses influences Miyazaki sur ses manches. Il a une approche résolument plus comique et une fantaisie enfantine que les précédents films et longs métrages de Shinkai, bien sûr, un message pointu sur le changement climatique. Peut-être que Shinkai a pris à cœur les déclarations selon lesquelles il serait le prochain Miyazaki, atténuant sa marque unique de romance cosmique pour quelque chose d’un peu plus accessible. Weathering With You ne souffre pas trop de ce changement, mais les Miyazaki-ismes de Shinkai ne fonctionnent pas aussi bien qu’il aurait pu l’espérer – le message sur le changement climatique s’estompant principalement en arrière-plan sous forme de séquences de poursuite explosives et d’affichages d’amour légèrement surmenés. le premier plan. Shinkai a beaucoup d’idées qui circulent dans ce film (s’agit-il de l’isolement de la technologie? Un commentaire social? Une romance tragique mythique? Un conte de réalisme magique sur le pouvoir écrasant de la nature?), Dont beaucoup ne fonctionnent pas toujours. Les changements soudains de ton de légères à sombres peuvent être choquants, et la présence inquiétante d’une arme à feu que Hodoka trouve provient d’une version beaucoup plus sérieuse de ce film. Mais c’est un joli conte qui passe avec la légèreté d’un nuage, quels que soient ses éléments maladroits et ses repères musicaux parfois rebutants.

Le mélange de Shinkai d’animation dessinée à la main et d’animation CG, aidé par son studio de longue date CoMix Wave Films, pour créer une vision photoréaliste de Tokyo est devenu son style de signature, et l’animation dans Weathering With You est absolument saisissante. Il utilise ce style pour montrer un côté de Tokyo que nous voyons rarement à l’écran. Weathering With You est peut-être le premier film d’animation depuis les parrains de Tokyo de Satoshi Kon à clouer la banalité du ventre miteux de Tokyo – une lettre d’amour à la ville de la manière la plus honnête, jusque dans ses détails les plus sales et les plus complexes. Et tandis que le film ne reste pas dans la saleté et tourne le dos au ciel, Weathering With You est de loin l’un des plus beaux et des plus beaux films d’animation des années.

/ Classement du film: 8 sur 10

Articles sympas du Web: