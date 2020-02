Une scène d’oiseaux de proie a des fans acclamant dans les théâtres

Oiseaux de proie a officiellement frappé les théâtres et le public semble aimer le spin-off de Suicide Squad. Je viens de voir le film moi-même, je peux attester qu’il s’agit d’un film de bande dessinée amusant et auto-référent dans la veine de quelque chose comme Deadpool. Et Margot Robbie est née pour jouer ce personnage. En fait, elle aurait peut-être déjà enfermé le prix de la meilleure performance de film de bande dessinée féminine de tous les temps.

Et c’est ce que Birds of Prey est; une célébration du pouvoir des filles. Le réalisateur est une femme, l’écrivain est une femme et outre les méchants, le casting est presque entièrement féminin. Et une scène en particulier est saluée par les fans comme une représentation parfaite des relations que les femmes ont entre elles.

Tard dans le film, toute l’équipe se bat contre les hommes de main de Black Mask dans un parc d’attractions abandonné. Black Canary frappe et donne des coups de pied (il y a beaucoup de coups de pied dans ce film. Jean-Claude Van Damme serait fier) ​​à travers des méchants quand Harley Quinn remarque que ses cheveux ont besoin d’un peu d’entretien à mi-combat. Quinn se retourne (littéralement) et lui tend une cravate. Canary précède ensuite, en un seul geste, de lier ses cheveux tout en repoussant plusieurs hommes.

C’est un petit moment, mais authentique qui met en valeur l’amitié féminine. Et il suffit de dire que les fans l’adorent.

LES OISEAUX DE PROIE ÉTAIENT SI BONS

La cravate cheveux MON DIEU !!! Tant de petits moments et détails relatables qui ne pouvaient venir que de l’implication des femmes à tous les niveaux, un travail de cascade incroyable, toute la distribution était sur leur A-game et BRUCE .. !!!! Le meilleur yeen 🤩💖

– Jen Bartel (@heyjenbartel) 8 février 2020

Bonjour, je viens de voir Birds of Prey et au cas où les gens se demanderaient encore “pour qui est ce film?” C’EST POUR MOI. L’humour, les scènes de combat, la bande originale, les dames, le roller derby, le style, le castor, THE HAIR TIE. C’EST POUR FREAKIN ME. 10/10

– Teylor Smirl 🦑🏳️‍🌈🤘 (@teylor_smirl) 7 février 2020

Saw #BirdsOfPrey & hands down my scene favorite is when Harley Quinn tend Black Canary a hair tie during a fight so she can pull her locks back. Les dames savent toutes combien il est important d’avoir cette seule amie qui a le dos dans les cheveux. pic.twitter.com/DrLnbW1xNw

– Elizabeth Weitz (@ebethhasissues) 9 février 2020

La scène préférée des oiseaux de proie était quand Harley a donné à Canary une cravate de cheveux à mi-combat

– les oiseaux travaillent pour la bourgeoise (@lifeisahyuckway) 9 février 2020

J’ai apprécié #BirdsOfPrey n’était pas le meilleur film que j’ai jamais vu et il ne sera probablement pas nominé pour rien, mais j’ai ri et les scènes de cascades / combats étaient super. Vous avez également aimé les touches de la petite dame, le tampon et l’élastique à cheveux? Allons y. Tellement bon.

– Gianna Porcaro (@giannaporcaro) 9 février 2020

J’ai adoré #BirdsOfPrey, enfin un personnage féminin demandant une cravate de cheveux au milieu d’une scène de combat! pic.twitter.com/KdoDMO0jmt

– Cᴀʀᴍᴇɴ 🕸️ Cᴀʀɴᴇʀᴏ (@CarmenCarnero) 9 février 2020

Meilleure ligne d’oiseaux de proie:

“Attache-cheveux?”

– allison wonderland ✨ (@alleebabble) 9 février 2020

J’ai vu #birdsofprey et c’était excellent! Ce fut une belle course du début à la fin. Scène préférée: lors d’une séquence de combat, Black Canary emprunte une cravate à Harley Quinn, puis revient à botter le cul. Exceptionnel!

– Keith (@keithnab) 9 février 2020

ok mais le moment chez les oiseaux de proie quand ils sont en milieu de combat et que harley offre à un canari noir une cravate… la PUISSANCE de ce petit moment quelque chose que seules les femmes ont attrapé et apprécié, je le garantis #Oiseaux de proie

– jenna (@sarahpaulsun) 9 février 2020

Cliquer pour agrandir

Jurnee Smollett-Bell, qui joue aux Canaries, a parlé de ce moment particulier à Digital Spy et comment il était nécessaire d’ajouter du réalisme à une scène de combat autrement exagérée.

“C’est amusant parce que c’est un peu idiot que Black Canary aime, vous savez, elle se bat et – c’est aussi un commentaire sur chacun d’eux [and] en essayant de garder le film à la terre et plus scrappy », a expliqué Smollett-Bell. “Je pense que cela vient du fait que nous avons tous des conversations comme” Ouais, tu sais [when] vous allez au gymnase, vous allez attacher vos cheveux en arrière ». Donc c’est littéralement juste [a matter of]”Eh bien, qu’est-ce qui est pratique?” “

Robbie, qui agit également en tant que productrice du film, a estimé qu’il était nécessaire de présenter un groupe de femmes qui se donnent des coups de pied parce que les femmes aiment aussi les films d’action et elle a estimé qu’il n’y avait pas assez de perspective féminine dans le genre.

“J’ai lancé l’idée d’un film de gangs de filles coté R incluant Harley, parce que je me disais:” Harley a besoin d’amis. “Harley aime interagir avec les gens, alors ne lui faites jamais faire un film autonome”, a déclaré Robbie à Collider en 2018. «Elle doit être avec d’autres personnes, ce devrait être un gang de filles. Je ne voyais pas assez de gangs de filles à l’écran, surtout dans l’espace d’action. Donc ça a toujours été une grande partie de ça. »

Elle a également évoqué l’implication de la réalisatrice Cathy Yan et l’importance de donner aux jeunes cinéastes, en particulier les cinéastes, l’occasion de voir ce qu’elles peuvent faire si on leur en donne la possibilité.

«Et puis, bien sûr, avoir une réalisatrice pour raconter cette histoire. Et donner à une réalisatrice la chance de faire des trucs à gros budget », a ajouté Robbie. “Ils obtiennent toujours” Voici le tout petit film “… Je me disais:” J’adore l’action. J’adore les films d’action. Je suis une fille. Que devons-nous seulement aimer une chose spécifique? Il était donc extrêmement important de trouver une réalisatrice pour cela, si possible. Mais à la fin de la journée – homme, femme – la meilleure réalisatrice obtient le poste et Cathy était la meilleure réalisatrice. »

Vous ne sauriez jamais que ce fut le premier film à gros budget de Yan. Elle gère chaque séquence d’action avec flair et énergie et les scènes de combat en particulier sont tournées avec de grands angles et présentent une grande chorégraphie. Elle a certainement un bel avenir dans l’industrie et nous sommes très satisfaits de ce qu’elle a livré dans Oiseaux de proie.